A través de redes un video se viralizó entre los usuarios. Se trata de un grupo de niños en Gaza que rindió homenaje al actor estadounidense de 58 años Mark Ruffalo, agradeciendo su apoyo en medio del conflicto por la guerra en Palestina.

Mediante un video en la plataforma de Instagram, integrantes de la iniciativa Echo of the Survivors, compartieron imágenes de un mural que niños palestinos pintaron en medio de los escombros de la ciudad, para reconocer su solidaridad con las infancias involucradas en medio del conflicto armado.

El actor, conocido a nivel global por interpretar al superhéroe de Marvel, el Dr. Bruce Banner "Hulk", ha alzado su voz en contra de las políticas implementadas en la región y las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza, en defensa de los derechos de las infancias en el país.

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Foto: Instagram @echo_of_the_survivors

Niños en Palestina realizan mural en agradecimiento a Mark Ruffalo

"Querido Mark, a través del humo y la oscuridad te vemos. Te escuchamos alzando la voz por nuestra humanidad cuando el mundo escoge el silencio. Hoy quisimos que nos escucharas de regreso", escribieron en la publicación.

En el mural, realizado con pinturas por un grupo de niños como muestra de gratitud, se ve la bandera palestina, junto al rostro del también activista y la frase: "El eco de los sobrevivientes". "A pesar de que todo se está cayendo a pedazos alrededor de nosotros, creamos este dibujo para ti", señalan.

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"Hicimos este proyecto para llevar las voces puras e inocentes de los niños de Gaza a tu corazón. Queríamos decirte: seguimos vivos y seguimos teniendo sueños", agregaron. En respuesta, el actor agradeció el gesto del grupo de sobrevivientes.

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"Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Es algo hermoso y agradezco muchísimo el mensaje. Son hermosos y merecen una vida maravillosa y segura como todos los demás niños del mundo. Los amo. No están solos. Gracias, manténganse fuertes y con el corazón abierto", expresó el actor en los comentarios.

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Este reconocimiento surge días después de que Ruffalo fuera señalado por antisemitismo por un portavoz de Paramount, debido a su crítica por la polémica fusión con Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés), y sus señalamientos sobre los vínculos de la empresa Oracle con el ejército de Israel.

Esto provocó que más de 180 figuras de la industria firmaran una carta en defensa del actor. Entre estas voces figuran Joaquin Phoenix, Todd Haynes y la actriz Hannah Einbinder, quienes calificaron esta acusación como "absurda" y como "una forma peligrosa de silencia la crítica legítima".

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