El inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, saldrá primero este domingo en el estreno del Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid, que alberga el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno.

Norris, de 26 años, logró su decimonovena 'pole' en la F1 -la tercera del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 31 segundos y 824 milésimas, sólo once menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato-, que saldrá segundo.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arrancará tercero en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) -que al igual que los anteriores, logró su mejor crono con el neumático blando- afrontará desde la novena plaza de la parrilla.

Los dos pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton, tomará la salida, en la primera carrera de toda la historia que se disputará en la nueva pista diseñada en el entorno de IFEMA, el recinto ferial de la capital de España.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), saldrán decimoséptimo y decimoctavo, un puesto por delante del mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que, al igual que los anteriores, también quedó eliminado en la primera ronda (Q1).

El inglés George Russell (Mercedes) -segundo en el Mundial, a 66 puntos de los 267 con los que lidera Antonelli- saldrá sexto, un puesto por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren).

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El neozelandés Liam Lawson -sustituto por tercera carrera seguida del francés Isack Hadjar en Red Bull- arrancará octavo; en una carrera prevista a 57 vueltas, para completar un recorrido de poco menos de 308 kilómetros.

El debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB) -que lo hará desde la quinta fila, al lado de Colapinto-, saldrá décimo este domingo en el Gran Premio de España.