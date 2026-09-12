Este fin de semana, varias familias y amas de casa comenzaron a realizar las compras en la Central de Abastos de la Ciudad de México (Ceda) para celebrar las fiestas patrias.

Lo más buscado son los insumos para el pozole, adornos y aderezos para cervezas y bebidas alcohólicas; algunas compradoras reportaron precios un poco más altos o iguales.

Carmen, ama de casa en Iztacalco, comentó que encontró el precio de la carne un poco más caro, pero en la Ceda sigue siendo barato a comparación del mercado de su colonia.

“Estoy comprando la carne para el pozole, puerco, acá no les gusta con pollo, y sí ha subido, como entre cinco y 10 pesos, pero hay que comprarla, además aquí sigue siendo más barato”, dijo.

Familias acudieron este fin de semana a la Central de Abasto para surtir todo lo necesario para la cena por las fiestas patrias. Foto: Luis Camacho/El Universal

Concepción afirmó que desde hace varios años acude a surtirse para la cena del 15 de septiembre a la Central de Abasto ya que los precios por mayoreo son más bajos.

“Uno viene de lejos, pero aquí viene la familia para que ellos carguen, pero es que conviene, la cena es grande y hay que comprar varios kilos de todo, más que nada por eso”.

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Los vendedores de carne reportaron que hasta el viernes las ventas por las fiestas patrias han sido bajas, pero estiman que a lo largo del fin y comienzo de la semana suban.

Locatarios que ofrecen adornos y dulces tradicionales aseguraron que la venta de chiles y aderezos para micheladas y bebidas alcohólicas es buena en estas fechas.

“Lo que más vendo, incluso más que los adornos para la casa, son los chilitos para preparar, para micheladas, pitufos, todo eso se vende muy bien en estas fechas”, dijo el vendedor del local 102, pasillo 3.

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