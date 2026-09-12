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El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, adelantó que la próxima semana pedirá al canciller, Roberto Velasco, de manera formal la destitución del cónsul en Miami, Rutilio Escandón, a quien dijo se le relaciona con grupos delictivos.
“Ayer en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum a Chiapas hubo serios señalamientos del actual gobernador, Eduardo Ramírez, sobre la grave inseguridad y violencia que heredó de su antecesor, Rutilio Escandón”, declaró en entrevista.
“Yo ya he venido desde hace tiempo que se destituya a este personaje. Esta semana lo voy a solicitar formalmente. Ya es insostenible que un representante del gobierno mexicano en el extranjero tenga tantos señalamientos”.
El legislador verde ecologista también posteó en sus redes sociales: “Exijo el retiro inmediato del narco cónsul Rutilio Escandón del Consulado de Miami. Está bajo investigación de autoridades estadounidenses por nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Barredora”.
“El cargo diplomático no puede ser un escudo. Basta de impunidad para el grupo Tabasco y para Andy López Beltán”, expresó Melgar.
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dft/bmc
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