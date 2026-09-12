El senador del PVEM, Luis Armando Melgar, adelantó que la próxima semana pedirá al canciller, Roberto Velasco, de manera formal la destitución del cónsul en Miami, Rutilio Escandón, a quien dijo se le relaciona con grupos delictivos.

“Ayer en la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum a Chiapas hubo serios señalamientos del actual gobernador, Eduardo Ramírez, sobre la grave inseguridad y violencia que heredó de su antecesor, Rutilio Escandón”, declaró en entrevista.

“Yo ya he venido desde hace tiempo que se destituya a este personaje. Esta semana lo voy a solicitar formalmente. Ya es insostenible que un representante del gobierno mexicano en el extranjero tenga tantos señalamientos”.

El legislador verde ecologista también posteó en sus redes sociales: “Exijo el retiro inmediato del narco cónsul Rutilio Escandón del Consulado de Miami. Está bajo investigación de autoridades estadounidenses por nexos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Barredora”.

“El cargo diplomático no puede ser un escudo. Basta de impunidad para el grupo Tabasco y para Andy López Beltán”, expresó Melgar.

Te puede interesar

[Publicidad]

Homicidios dolosos en Chiapas bajan 63%; gobernador Eduardo Ramírez destaca aumento al salario de policías e inversión en seguridad

PVEM, en duda de apoyar reforma para prohibir doble nacionalidad a gobernadores; Velasco reconoce inquietudes

Crece la violencia en el Istmo de Tehuantepec

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc