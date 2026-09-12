América presentó oficialmente ante los medios de comunicación a sus seis refuerzos para este torneo Apertura 2026 de la Liga MX y al interior del equipo, reconocen que la exigencia ha aumentado.

Horas antes del Clásico Joven frente a Cruz Azul, las Águilas del América pusieron cerrojo al mercado de fichajes y Santiago Baños, presidente deportivo de los azulcrema, no titubeó en elevar la presión para los emplumados en este semestre.

“No es que lo veo como competencia, cada uno hace lo que necesita, apuntala, desde los más fuertes económicamente, hasta los menos fuertes, cada quién hace lo mejor posible. Podemos ser protagonistas, sí creo y estoy convencido que tenemos un plantel para ser protagonistas y para pelear el título este torneo", lanzó el directivo americanista.

Lee también VIDEO: Johan Vásquez anota un golazo y se va expulsado en el empate del Genoa

"Entre los primeros, segundos en cuanto a plantillas, es tema de los medios, hay gente que le gusta más uno u otro, en fin, depende de cada quién”, agregó Baños sobre el favoritismo que tenga cada equipo para campeonar o no en este certamen.

SIN MIEDO AL RETO 🔥



🗣️ "Este equipo está para ser protagonista y pelear por el título"



Santiago Baños, presidente deportivo del América, en conferencia de prensa ⚽️ pic.twitter.com/mK6imBvdEz — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 12, 2026

De los seis elementos que llegaron para este torneo, solamente Edwin Cerrillo y Óscar Perea han tenido minutos tanto en Liga MX como en la Leagues Cup. Los otros futbolistas de a poco se incorporarán al trabajo de Guillermo Almada; sin embargo, la directiva de las Águilas se dice contenta con el trabajo realizado.

[Publicidad]

“Nos quedamos contentos, no es el tiempo que hubiéramos esperado o querido, queríamos contar con los refuerzos en el inicio de la pretemporada, por los tiempos no se cerró cuando uno quería. Estamos contento con los jugadores, sabemos que vienen a representar dignamente el escudo. Es un proyecto que estamos reconstruyendo y esperemos que nos ayuden a cumplir los objetivos" apuntó Baños.

Lee también Kylian Mbappé rompió el silencio y alzó la voz tras ser señalado como un dictador: "Hay una falta de conciencia"

Carlos Álvarez, sin lesión

Algunos rumores apuntan que la llegada del español Carlos Álvarez se da en medio de una lesión del futbolista proveniente del Levante de España; sin embargo, la directiva del América niega esa información.

[Publicidad]

“La pubalgia la tuvo hace unos meses, hoy está sin problemas, pasó los exámenes médicos. Si te platicara todas las molestias que tienen los jugadores... son tendinitis, algo muscular; los jugadores están con dolor día a día, pero él hace sus ejercicios y estamos tranquilos", concluyó Santiago Baños.