Naucalpan, Méx. - El presidente del Partido Acción Nacional en el Estado de México y diputado local, Anuar Azar Figueroa, informó que convocará a foros con expertos, ciudadanos y víctimas, para analizar la viabilidad de legalizar la portación de armas de fuego.

Al mencionar que el multihomicidio ocurrido recientemente en Atizapán de Zaragoza no debe quedar solo en la vinculación a proceso de los presuntos responsables, dijo que la portación de armas sería solo para la gente buena que cumpla con los requisitos legales, físicos y psicológicos. “No podemos estar indefensos ante una delincuencia cada vez más despiadada”.

“No queremos más violencia. Queremos familias protegidas, autoridades eficaces y una ley que defienda a quienes viven correctamente”, expresó en sus redes sociales el legislador panista en el Congreso mexiquense.

En el video que difundió en sus redes sociales, Azar Figueroa sostuvo que la justicia debe estar del lado de las víctimas y no de quienes roban la paz.

“¿Tú estarías a favor de que las familias pudieran tener un arma para defenderse en su hogar? Me interesa mucho escucharte”, comentó el también líder de Acción Nacional en el Estado de México.

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