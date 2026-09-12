El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que fue cerrada temporalmente la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2.

En redes sociales, el organismo señaló que los usuarios que se dirijan a la zona Centro podrán utilizar como alternativas las estaciones:

Pino Suárez y Allende de la Línea 2

San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8

Bellas Artes de la Línea 2

“Al momento se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones”, publicó el STC.

Activan marcha de seguridad por lluvias

Asimismo, el Sistema de Transporte Colectivo informó que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la capital, se implementó marcha de seguridad en las Líneas 2, 3, 12 y A.

“Debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 12 y A”, agregó.

Esta medida consiste en reducir la velocidad de los trenes para garantizar la seguridad durante el recorrido, por lo que el Metro advirtió que los tiempos de traslado podrían incrementarse mientras prevalezca la lluvia.

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dmrr