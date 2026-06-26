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Cuernavaca, Mor .- El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que existen alertas internacionales vigentes para detener a Ricardo “N”, presunto responsable del feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos.
Las autoridades buscan impedir que el sospechoso abandone el país y, de acuerdo con el fiscal, el avance en este caso incluye la vinculación a proceso de los padres del acusado por el delito de encubrimiento por favorecimiento. Este proceso judicial, de acuerdo con las autoridades, es considerado inédito en la entidad por la estrategia de investigación aplicada.
Andrea Maylin, de 22 años y madre de una niña de dos, desapareció el 20 de junio de 2025 y sus restos fueron localizados el 31 de julio de 2025 en un predio propiedad de la familia de su pareja sentimental.
La Fiscalía General del Estado mantiene como prioridad la captura de la expareja sentimental de la joven para evitar la impunidad.
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El martes, un juez especializado de Control vinculó a proceso a los padres de Ricardo “N” por el delito de encubrimiento en favor de su hijo, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
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“Hoy quedaron vinculadas a proceso penal dos personas familiares de Ricardo ‘N’, quien cuenta con una orden de aprehensión por el feminicidio de Andrea Maylin Chino Ramos.
“La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio acreditó ante un juez de control la probable responsabilidad de dicha pareja en el delito de encubrimiento por favorecimiento, consistente en brindar apoyo para que Ricardo ‘N’ evadiera la acción de la justicia”, informó la dependencia.
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