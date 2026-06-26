Cuernavaca, Mor.- Horacio Zavaleta Malacara, exoficial mayor de Cuautla y actualmente bajo proceso penal derivado del “Operativo Enjambre”, inició un juicio de amparo contra la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por el bloqueo de sus cuentas bancarias, con lo que pretende recuperar el acceso a sus recursos financieros.

Zavaleta impugnó el Acuerdo 161/2026, mediante el cual la autoridad hacendaria ordenó el congelamiento de sus activos, y alega que la UIF omitió informarle los motivos del bloqueo y le negó su garantía de audiencia.

El afectado fue notificado de la medida el pasado 3 de junio de 2026, tras su detención en el operativo masivo, ejecutado el 20 de mayo pasado, cuando la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejecutó siete de ocho órdenes de aprehensión contra servidores y exfuncionarios de los municipios de Cuautla, Atlatlahucan, Yecapixtla, así como la consejera nacional de Morena, Arisbel Rubí Amaro, por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

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De acuerdo con la FEMDO, esta acción forma parte de una estrategia integral donde fueron bloqueadas las cuentas de 32 personas físicas y morales del estado de Morelos.

Además de Zavaleta Malacara, la lista de involucrados incluye a Agustín Toledano Amaro, exalcalde de Atlatlahucan; Jonathan Espinoza Salinas, extesorero municipal de Cuautla; Pablo Adrián Portillo Galicia, exoficial mayor de Cuautla; Irving Sánchez Zavala, exedil de Yecapixtla; Arisbel Rubí Vázquez Amaro, consejera nacional de Morena, y Jesús Corona Damián, exalcalde de Cuautla.

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Con el juicio de amparo se busca que el Poder Judicial determine si la actuación de la UIF se ajustó a la legalidad o si procede la liberación de los fondos mientras continúa el proceso penal.

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JACL/cr