Andrea Legarreta y su novio, Luis Carlos Origel se dieron una romántica escapada a Europa, los conductores, quienes son pareja desde hace más de un año, compartieron algunas fotografías de los hermosos lugares que han visitado en este viaje en el que al parecer viajan solos.

La conductora de "Hoy" y Luis Carlos sorprendieron al hacer público su romance en enero de este 2026, aunque por declaraciones de ambos, su relación tenía ya más tiempo pero decidieron mantenerla en secreto.

Legarreta estuvo casada con el cantante Erik Rubín durante casi 22 años, tienen dos hijas, Mía y Nina, quienes se llevan muy bien con Luis Carlos, 21 años menor que Andrea, quien recientemente confesó que en un primer momento descartó la posibilidad de tener una relación sentimental con alguien menor que ella.

La escapada romántica de Andrea y Luis Carlos

La pareja poco a poco ha compartido algunos detalles de su relación en entrevistas y en redes sociales, donde en esta ocasión han mostrado fotografías de su romántica escapada a Bath, en Inglaterra.

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Es reconocida como una de las ciudades más fascinantes, elegantes e históricas del Reino Unido, situada en el suroeste de Inglaterra, en el valle del río Avon y en el condado de Somerset, es mundialmente famosa por su legado romano y su deslumbrante arquitectura.

"Es que estar aquí contigo Andrea Legarreta", escribió Luis Carlos junto a la imagen en la que aparece abrazando a la conductora.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel en Bath,una de las ciudades más fascinantes, elegantes e históricas del Reino Unido. Instagram lcorigel

El nombre "Bath" significa literalmente "Baño" en inglés, debido a los manantiales de aguas termales naturales sobre los que está construida.

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Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel en Bath, Inglaterra. Instagram lcorigel

Como dato. toda la ciudad tiene un característico tono miel o mantequilla. Esto se debe a que la mayoría de sus edificios se construyeron obligatoriamente con la piedra caliza dorada extraída de las canteras locales.

Instagram lcorigel

La pareja también compartió fotos en Richmond, una de las zonas suburbanas más prestigiosas y atractivas del suroeste de Londres, Reino Unido, ubicada dentro del municipio de Richmond upon Thames. Este destino destaca por combinar la atmósfera tranquila y tradicional de un pueblo británico con la conectividad y ventajas de pertenecer al Gran Londres.

Richmond es una de las zonas suburbanas más prestigiosas y atractivas del suroeste de Londres, Reino Unido.

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