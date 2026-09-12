San Salvador.- El embajador de México en El Salvador, Ricardo Cantú Garza, habló de la infraestructura que México ejecuta en esta nación centroamericana y de las acciones que se realizan en los ámbitos económico, educativo, cultural y social.

Ambas naciones buscan potenciar el comercio, las inversiones y el desarrollo de cadenas productivas regionales entre empresarios mexicanos y salvadoreños, porque el crecimiento económico debe traducirse en bienestar concreto para la ciudadanía, promoviendo una Centroamérica más integrada, productiva y próspera.

Por ello, exhortó a seguir consolidando los lazos diplomáticos, comerciales y de amistad entre México y El Salvador de cara al futuro. “México vislumbra una nueva era de oportunidades y desarrollo compartido con El Salvador”, aseveró.

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En la ceremonia de conmemoración del CCXVI Aniversario de la Independencia de los Estados Unidos Mexicanos, el diplomático habló del profundo vínculo histórico entre ambas naciones, así como de las luchas por la emancipación en México y Centroamérica, que comparten una misma aspiración de libertad, justicia e integración regional.

A esta celebración acudieron autoridades salvadoreñas como el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, y el vicepresidente de la República, Félix Ulloa.

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El embajador Cantú Garza afirmó que, en el ámbito de las relaciones internacionales y el desarrollo regional, existe voluntad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de construir una alianza estratégica fundada en la visión de “Prosperidad Compartida” y el “Plan México”.

Esta iniciativa busca potenciar el comercio, las inversiones y el desarrollo de cadenas productivas regionales entre empresarios mexicanos y salvadoreños, porque el crecimiento económico debe traducirse en bienestar concreto para la ciudadanía, promoviendo una Centroamérica más integrada, productiva y próspera.La relación entre México y El Salvador se ha consolidado mediante obras de infraestructura de impacto económico y social financiadas por el Fondo de Yucatán.

Entre estas destacan la ampliación de la carretera al Puerto de La Libertad, en los tramos II, III y By Pass, en apoyo a Surf City, así como la construcción del Puente General Manuel José Arce, en La Hachadura, y el puente sobre el río Anguiatú.

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Ambas infraestructuras fronterizas forman parte del corredor Pacífico mesoamericano y resultan clave para el comercio y el transporte de mercancías entre El Salvador y Guatemala.

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El compromiso bilateral también se refleja en el ámbito educativo y de la cooperación técnica-científica, operado a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXCID.

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En El Salvador se desarrollan actualmente 22 programas y proyectos conjuntos, entre los que destaca el programa Escuelas México, que beneficia a ocho centros escolares públicos salvadoreños con apoyo pedagógico e infraestructura. Además, se impulsan iniciativas de asistencia en economía, medio ambiente, gestión de riesgos y cultura.

A través de la transferencia de políticas sociales orientadas a mitigar las causas de la migración, los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro han generado oportunidades laborales y agrícolas en comunidades locales.

Estas iniciativas han alcanzado a 20 mil salvadoreños de forma directa y, bajo la actual administración mexicana, entran en una nueva etapa de expansión con el proyecto Juntos por el Bienestar, que proyecta beneficiar a otros 20 mil ciudadanos.

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El embajador mexicano rindió homenaje a los próceres de ambas regiones, entre ellos Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz de Domínguez, José Matías Delgado, José Simeón Cañas y Francisco Morazán, y aseguró que la mejor manera de honrar su legado es convertir la soberanía en responsabilidad y la fraternidad en una política permanente.

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