Toluca, después de conquistar el título de la Leagues Cup, regresará a la acción en el Apertura 2026. De momento, los escarlatas ocupan el tercer lugar de la tabla general con trece puntos cosechados en cuatro victorias, un empate y una derrota. Cabe recordar que les falta disputar la séptima fecha del torneo.





Por su parte, Atlas está en el sexto lugar, también con trece puntos sembrados en cuatro victorias, un empate y dos derrotas.