Universal Deportes | 12-09-26 | 15:50 | Actualizada | 12-09-26 | 15:55 |

Este sábado, 12 de septiembre, Toluca y Atlas se enfrentarán en la Jornada 8 del . Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Nemesio Diez.

Universal Deportes 03:42 PM

¿A qué hora y por dónde se podrá ver el partido?

Sábado, 12 de septiembre

Toluca vs Atlas | 17:05 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, Canal 5 y ViX Premium.

Universal Deportes 03:49 PM

¿Cómo llegarán Toluca y Atlas a la Jornada 8 del Apertura 2026?

Toluca, después de conquistar el título de la Leagues Cup, regresará a la acción en el Apertura 2026. De momento, los escarlatas ocupan el tercer lugar de la tabla general con trece puntos cosechados en cuatro victorias, un empate y una derrota. Cabe recordar que les falta disputar la séptima fecha del torneo. 


Por su parte, Atlas está en el sexto lugar, también con trece puntos sembrados en cuatro victorias, un empate y dos derrotas. 

Toluca vs Atlas | Las acciones más destacadas del partido

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