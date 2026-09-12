El enviado especial de Estados Unidos y yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, dijo que espera poder anunciar "en unas semanas" nuevos pasos en las negociaciones bajo la mediación de Washington para poner fin al conflicto entre Ucrania y Rusia.

"Realmente espero poder anunciar en unas semanas cuáles serán los próximos pasos. Y esperemos que eso nos acerque a un camino para avanzar", subrayó durante el foro Yalta European Strategy, en Kiev, el viernes por videoconferencia, en declaraciones que estaban bajo embargo hasta el sábado.

Jared Kushner y Steve Witkoff, los dos enviados especiales del presidente Trump, viajaron a Moscú y luego -por primera vez- a Kiev el fin de semana pasado, con el objetivo de reactivar el proceso diplomático para poner fin a más de cuatro años y medio de guerra, desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

"Se trata de problemas terriblemente complejos. Pero creo que seguimos avanzando. Creo que el compromiso de ambas partes fue muy constructivo y positivo", declaró Kushner.

Consideró que el presidente ruso, Vladimir Putin, está ahora dispuesto a encontrar una solución al conflicto, lo que provocó risas en la sala de conferencias.

Zelensky dispuesto a reunirse con Putin en cumbre del G20

Por separado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo que estaría dispuesto a reunirse con u par ruso Vladimir Putin en la cumbre del G20 de diciembre en Miami, pero el Kremlin rechazó esa posibilidad.

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"Es imposible", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiterando la exigencia de Moscú de que una reunión solo puede tener lugar en la capital rusa.

Interrogado por la AFP si en el Kremlin se está considerando un lugar alternativo, Peskov respondió: "Hay disposición a reunirse con él en Moscú".

Washington intensificó recientemente sus esfuerzos para romper el estancamiento diplomático en el conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial, iniciado cuando Rusia lanzó su ofensiva contra Ucrania en 2022.

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Estados Unidos ostenta este año la presidencia del Grupo de los 20 principales economías (G20), que reúne a 19 países más la Unión Europea y la Unión Africana, y culmina con la cumbre de líderes del 14 y 15 de diciembre.

El ministro de Finanzas de Rusia ya asistió a una reunión del G20, lo que incomodó a algunos aliados europeos de Ucrania, y está previsto que una delegación rusa participe la próxima semana en un encuentro de ministros de Energía en Houston, según un diplomático ruso.

Consultado sobre su disposición a reunirse con Putin en la cumbre de diciembre si invitan a ambos líderes, Zelensky declaró a la cadena alemana Deutsche Welle: "Sí, por supuesto". "Tenemos que ir. Tenemos que reunirnos, hablar y tomar decisiones".

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"No se trata de palabras. Lo que yo le diga a él o lo que él quiera decirme, no importa". Lo único que importa son los "resultados", añadió.

Mientras Washington impulsa nuevas conversaciones cara a cara entre Moscú y Kiev, Zelensky anunció que tiene previsto reunirse con Trump a finales de septiembre.

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