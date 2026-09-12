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¡Llegamos al final de esta temporada de Estacionados!

En este capítulo de cierre analizamos dos novedades de peso pesado que llegan a revolucionar sus respectivos segmentos.

Comenzamos con el regreso triunfal de un ícono del todo terreno: la quinta generación de la Mitsubishi Montero (conocida globalmente como Pajero).

Construida sobre un chasis de largueros para mantener intacta su herencia off-road del Rally Dakar, llega impulsada por un motor 2.4L Turbo Diésel con 354 lb-pie de torque, transmisión automática de 8 velocidades, tracción All-Wheel Drive, tres filas para 7 pasajeros y un novedoso sistema de audio de 12 bocinas firmado por YamahaPor otro lado, evaluamos el lanzamiento en México de la tercera generación del Mercedes-Benz CLA.

Montado sobre la nueva plataforma modular MMA, estrena un lenguaje de diseño con parrilla iluminada con 142 estrellas y el sistema de infoentretenimiento MBUX potenciado por Inteligencia Artificial (Microsoft y ChatGPT).

Llega en versiones CLA 200 Mild-Hybrid (163 HP) con un precio de partida de $955,900 MXN y la variante CLA 200 Eléctrica con 221 HP y hasta 542 km de autonomía

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