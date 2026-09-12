Saltillo.— El camino rumbo a Los Ángeles 2028 ya comenzó para el tiro con arco mexicano, una disciplina que aspira a mantener su crecimiento internacional y consolidarse entre las potencias. Con la mira puesta en conquistar más medallas olímpicas, la selección nacional ha reforzado su estructura de trabajo y apostado por la experiencia internacional para potenciar el talento de sus principales figuras.

Como parte de ese proyecto, el equipo de arco recurvo incorporó al entrenador Marc Dellenbach, de Francia, un especialista con una amplia trayectoria en la élite mundial y que desde su llegada ha trabajado de cerca con atletas como Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez. Su experiencia y metodología buscan convertirse en un factor clave dentro de la preparación del representativo mexicano para el próximo ciclo olímpico.

Aunque el cambio representó una oportunidad importante para el grupo, la adaptación no fue inmediata. Nuevas dinámicas de práctica, ajustes técnicos y una forma distinta de entender la competencia obligaron a las arqueras a salir de su zona de confort para aprovechar al máximo el conocimiento de su nuevo entrenador.

Sobre ese proceso habló Ana Paula Vázquez, quien destacó el impacto positivo que ha tenido Dellenbach en el equipo, aunque reconoció que los primeros meses requirieron paciencia y esfuerzo para asimilar una filosofía de trabajo diferente a la que estaban acostumbradas.

“El cambio de entrenador fue difícil; mentiría si dijera que no lo fue. Sin embargo, creo que ha sido positivo para todos. Hemos trabajado de gran manera, sin importar la barrera del idioma, y, a diferencia de otras ocasiones, todos hemos puesto de nuestra parte para seguir avanzando. Esa es nuestra mayor fortaleza”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

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