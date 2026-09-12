Saltillo.— Pocas veces un deportista de alto rendimiento tiene la oportunidad de competir en el escenario más importante de su disciplina frente a las personas que lo vieron dar sus primeros pasos.

Esa será la realidad de Ana Paula Vázquez en la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco, un evento que transformará a Saltillo, Coahuila, en el centro de atención de la élite internacional.

Además de enfrentar a las mejores arqueras del planeta, tendrá la posibilidad de compartir un momento con familiares, amigos y aficionados que habitualmente siguen sus logros a la distancia.

“Levantar una medalla en casa es un gran sueño. Estar en casa, con mi familia, es una gran motivación para mí. Desde que supe que la gran Final sería en Saltillo, me puse la meta de estar aquí, competir y ganar ante mi gente. Es muy difícil que todos puedan verme competir, pero ahora estaré mucho más motivada para buscar la medalla”, mencionó.

Ana Paula Vázquez, quien recientemente vio acción en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, será una de las cuatro arqueras coahuilenses que competirán y abrió su corazón para hablar del papel fundamental que su madre ha desempeñado a lo largo de su carrera.

“Gran parte de nuestras familias no nos han visto desempeñarnos como arqueros. Mi mamá sólo ha podido ver una competencia mía, porque no soporta los nervios. Esta será la segunda vez, seguramente, serán cerca de 100 familiares apoyándome. Los demás arqueros van a conocer nuestra casa y quizá motivemos a más personas a acercarse a este deporte”, dijo.

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