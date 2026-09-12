Saltillo.— Detrás de cada medalla y cada flecha lanzada al centro de la diana existe una historia de esfuerzo.

Ana Paula Vázquez no sólo se ha consolidado como una de las principales figuras del tiro con arco nacional gracias a sus logros internacionales, sino también por la conexión construida con los aficionados.

Con apenas 25 años, la arquera coahuilense se ha convertido en un referente para miles de jóvenes que sueñan con seguir sus pasos.

Consciente de la influencia que tiene sobre las nuevas generaciones, Vázquez asume ese papel con responsabilidad y gratitud.

“Soy una persona transparente. No tengo el cuerpo perfecto, no saco puro 10 y no existe nadie perfecto. Al parecer, soy una persona influyente en redes sociales y ahí muestro un poco de lo que soy.

“Creo que, al intentar aparentar algo distinto o inalcanzable, la gente puede dejar de creer que también es capaz de luchar, trabajar y hacer que las cosas sucedan. Yo también admiré a muchas personas cuando era pequeña y hoy intento mostrarme tal como soy, buscando que ellos sigan creyendo en sus sueños”, mencionó a EL UNIVERSAL Deportes.

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Vázquez, quien tendrá actividad este fin de semana en Saltillo en la Final de Copas del Mundo de Tiro con Arco, recalcó que siempre estará agradecida por el cariño de la gente: “Es muy bonito sentir que te respaldan y te acompañan en cualquier lugar. Siempre trato de dedicar un momento para fotografías y autógrafos, porque muchas veces hacen grandes esfuerzos para vernos”.

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