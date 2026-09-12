Esta semana se volvió viral en redes sociales el caso de Vallely Hernández Zavala, quien habría fingido su muerte para evitar el pago de una tanda en el municipio de García en Nuevo León.

La mujer, quien se dedica a organizar tandas de dinero y artículos electrónicos, presuntamente habría publicado en sus redes una esquela que reportaba su fallecimiento, señalando que sus restos serían velados en una funeraria del municipio.

No obstante, más tarde el establecimiento, identificado como Capillas de Velación La Fe, se deslindó del señalamiento de la mujer, asegurando que no se reservó ninguna velación en sus instalaciones y dejando en evidencia la mentira de la implicada.

Lee también: Momento viral en internet; Fernanfloo presume a su hijo Leo en pleno en vivo

Foto iStock

¿Cómo se viralizó el caso en redes?

El caso comenzó a circular en distintas plataformas digitales, luego de que múltiples habitantes del municipio denunciaran a una mujer por presunto fraude en la organización de una tanda, afirmando que habían perdido la comunicación con ella.

De acuerdo con algunos testimonios, la acusada administraba grupos de tandas en WhatsApp, donde los participantes aportaban constantemente dinero en efectivo y artículos para el hogar, que se les entregaban al llegar su turno.

[Publicidad]

Horas más tarde, se difundió en redes una esquela falsa en blanco y negro que daba a conocer el deceso de la mujer y el lugar en que sus restos serían velados. Sin embargo, la funeraria negó que se haya solicitado un servicio de velación para la persona mencionada en las imágenes en su sucursal.

Lee también: Sam Smith se vuelve viral en la CDMX; prueba los tacos de trompo y le entra al picante

"Les comunicamos atentamente que este servicio no se está llevando a cabo en nuestra capilla, el dato en la publicación es incorrecto, no tenemos conocimiento ni contacto con ningún familiar o conocido de la persona", escribieron, afirmando que no mantenían una relación laboral ni comercial con ella.

[Publicidad]

Según la esquela difundida en redes, la mujer habría fallecido luego de una batalla contra la depresión. "La depresión la venció en la mañana, levándose consigo su sonrisa, pero no su recuerdo, porque siempre vivirá en nuestros corazones".

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, no ha confirmado públicamente que exista alguna denuncia formal impuesta en contra de la mujer, ante las crecientes acusaciones acumuladas en redes por el incumplimiento.

También te interesará:

[Publicidad]

Sydney Sweeney desata la polémica; su nuevo comercial para Novig paraliza las redes

Polémica por terapia musical en coma; paciente revela que despertó tras no soportar lo que le ponía su madre

MrBeast publica su primera novela junto al autor James Patterson; ¿de qué trata "Los juegos más peligrosos"?

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm