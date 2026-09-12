Este sábado la Liga MX nos presenta varios partidos atractivos y el primero de ellos es el que protagonizan Rayados y Tigres en el Clásico Regio, el más pasional del país. Esta vez el Gigante de Acero será el escenario para estas dos escuadras obligadas a ganar para dar un golpe de autoridad.

El Monterrey viene de perder la final de la Leagues Cup contra el Toluca, por lo que una victoria en casa en el Clásico sería especial para no perder el buen momento que vivían. Tigres, está en los últimos lugares de la tabla de posiciones y necesita sumar de a tres para no empezar a rezagarse en la lucha por meterse a la Liguilla.

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Por si fuera poco, este Clásico Regio tiene el ingrediente extra de tratarse del regreso de Víctor Manuel Vucetich a la casa de Rayados, pero ahora defendiendo los colores de Tigres. En los últimos días, se ha discutido mucho en Monterrey sobre la posibilidad de que el estadio lo reciba con fuertes abucheos.

Matías Almeyda fue cuestionado al respecto y aseguró que sería un error, por todo lo que le ha dado Vucetich a la Pandilla; sin embargo, la afición albiazul parece que no le perdonará esta traición al Rey Midas.

A continuación, les dejamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Regio.

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¿Dónde ver EN VIVO Rayados vs Tigres?

Día: sábado 12 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y LayvTime (YouTube)

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