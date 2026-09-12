Ciudad Juárez.— A pesar de las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos, a la frontera de Ciudad Juárez llegan nuevos migrantes, un fenómeno que activistas definen como una “migración silenciosa”.

Esta migración es cada vez más peligrosa y costosa para quienes buscan cruzar la frontera hacia territorio estadounidense. De acuerdo con encargados de albergues en esta ciudad, las personas pagan 11 mil dólares —más de 180 mil pesos— por la promesa de ser cruzados a El Paso, Texas, pero luego el precio crece porque son objeto de extorsión, secuestro, trata y distintos tipos de violencia física que puede llegar a la tortura.

Hasta esta semana, en la Casa del Migrante había 16 extranjeros; sin embargo, el flujo es constante, es decir, la gente llega y sale, no se queda de forma permanente como pasaba anteriormente.

“Nosotros le llamamos la migración silenciosa. Es la más complicada porque al venir solos, al no venir en grupo y demás se exponen de una manera mayor, porque igual en medio de su desesperación, pues también se pueden acercar a ciertos lugares, ciertas zonas o ciertos grupos que lo que van a hacer es afectarles a ellos”, señala Francisco Javier Bueno, titular de la Casa del Migrante en Juárez.

En entrevista con EL UNIVERSAL explica que la dinámica de atención en este albergue cambió por completo, ya que hasta hace unos meses se daba refugio a migrantes extranjeros deportados de Estados Unidos, pero ahora atienden a los migrantes que arriban a esta localidad, que han sido víctimas de secuestro y extorsión.

Señala que aunque la cifra de arribos sigue siendo baja, la gravedad de los delitos de los que son víctimas es lo que preocupa, por lo que han tenido que pedir ayuda a expertos para poder proteger a la comunidad migrante.

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“Esto conlleva a que los casos que nos lleguen sean muy complejos, porque si bien ellos saben que no pueden ingresar a Estados Unidos, están siendo víctimas de muchas violaciones a sus derechos humanos”, dice el encargado de la Casa del Migrante.

Continúa: “Si bien ha sido menor en el sentido del flujo, las personas que ahorita están llegando, que en su mayoría son extranjeras, se están enfrentando a situaciones altamente vulnerables. Las personas que llegan aquí a Casa del Migrante son de Centroamérica, sobre todo estos últimos dos o tres meses. De Honduras, Guatemala, de Venezuela, un par de Cuba”.

Vulnerables

Javier Bueno detalla que en muchos de los casos los mismos migrantes son los que buscan a los polleros o coyotes desde su país, quienes les prometen cruzarlos a Estados Unidos, pero al llegar a Ciudad Juárez son secuestrados o extorsionados, no sólo ellos, sino también sus familias.

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“Muchas de estas personas, ya desde su lugar de origen, han tenido el acercamiento para lograr cruzar a Estados Unidos. Ellos lo que buscan es que vengan, digámoslo entre comillas, seguros de alguna manera, con la certeza de cruzar a Estados Unidos. Sin embargo, desde que salen de su lugar de origen, como ya los contactaron [a los coyotes], ya los identificaron y pues ya al llegar acá, a Juárez, empiezan ya a ser víctimas de extorsión sus familias. Les comentan que si quieren avanzar o que si quieren a su familiar, pues entonces empiezan a pedir rescate y ya es cuando empiezan ellos a ser víctimas de esta tortura”, explica el activista.

A decir del encargado de la Casa del Migrante, la mayoría de la población en movilidad que ha llegado a la localidad lo hacen solos, es decir, ya no se movilizan en grupo, ni en tren o caravanas, sino que toman camiones o llegan caminando. Es por ello que están más expuestos de verse envueltos en situaciones de peligro.

“Ellos han llegado a manifestar que les piden hasta 11 mil dólares por persona, pero eso es como el pago inicial. Sabemos de personas que llegaron con nosotros y les pidieron más dinero, y ya estamos hablando de aproximadamente 6 mil o 7 mil dólares más”, explica.

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Personal de la Casa del Migrante se capacitó para guiar y auxiliar a personas en tránsito. Foto: Especial

Modifican atención

Debido a la complejidad de los casos que presentan los extranjeros, la Casa del Migrante tuvo que modificar la atención interna e incluso acudir a capacitaciones para poderlos guiar de una manera correcta.

“Pues, ahora sí que una modificación también al interno porque, pues, primero debemos tener una capacitación de cómo tratar en la cuestión del trato digno de las personas, cómo tratarles en medio de las situaciones que están encontrándose. Hemos tenido que acercarnos también a formación en derechos humanos, pues llegan con situaciones de tortura, con situaciones de trata o, incluso, de mutilaciones de sus extremidades.

“Hemos estado trabajando más de cerca también con autoridades gubernamentales porque son situaciones que a veces a nosotros nos exceden en el sentido del apoyo que podemos dar”, detalla.

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En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó sobre el rescate de dos personas en movilidad que habían sido secuestradas en Juárez.

El hecho ocurrió en un inmueble de la colonia México 68, donde los agentes ubicaron a dos mujeres saliendo de una vivienda a través de las ventanas, por lo que les ayudaron a bajar y ahí ellas denunciaron que las habían retenido en contra de su voluntad.

Son dos mujeres de Guatemala que estaba siendo retenidas por al menos cinco personas, las cuales exigían dinero a sus familiares a cambio de no hacerles daño.

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