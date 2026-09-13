Los New York Giants dejaron en evidencia este domingo a los Dallas Cowboys al doblegarles 28-20 en el MetLife Stadium de Nueva York para comenzar con buen pie su temporada 2026 en la NFL.

La era de John Harbaugh se abrió con éxito en un MetLife Stadium repleto, que en los prolegómenos del partido conmemoró el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 con la participación de miembros de la Policía de Nueva York (NYPD), los bomberos (FDNY), militares y familiares de las víctimas.

Se midieron dos equipos divididos por una histórica rivalidad en el Este de la NFC, y los Giants se impusieron liderados por el mariscal de campo Jaxson Dart, quien lanzó para 230 yardas, con tres pases de 'touchdown'.

Isaiah Likely firmó dos 'TD' y Devin Singletary se apuntó el tercero, mientras que Cam Skattebo dominó por tierra con 18 carreras para 81 yardas y un 'TD'.

En los Cowboys, Dak Prescott entregó dos pases de anotación, a CeeDee Lamb y a Javonte Williams, pero también fue interceptado en una ocasión. Acabó el partido con 175 yardas lanzadas.