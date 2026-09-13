La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó triple alerta por persistencia de lluvias fuertes para esta noche en 14 alcaldías.

Hay alerta roja en Cuajimalpa, donde se esperan lluvias de 50 a 70 mm hasta las 23:00 horas.

La alerta naranja es para Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se esperan lluvias de 30 a 49 mm. En tanto, la alerta amarilla se activó en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, pues se pronostican precipitaciones de entre 15 y 29 mm en el mismo lapso de tiempo.

Por ello se recomienda a la población evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además deben portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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