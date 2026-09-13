“Carlitos”, como era llamado cariñosamente por sus familiares, amigos, vecinos y comensales, pasó por última vez muy cerca de la taquería en la que trabajaba desde hace varios años.

Él fue una de las víctimas mortales de la explosión ocurrida la tarde del viernes en la colonia Minas de Cristo, perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón.

Esta tarde el cortejo fúnebre con sus restos se detuvo algunos segundos en la esquina de la taquería La Bajadita. Sus familiares quisieron que la carroza pasara por ahí rumbo al panteón, tal vez para que fuera su despedida o porque él así lo hubiera querido.

Carlitos fue una de las víctimas mortales de la explosión ocurrida la tarde del viernes en la colonia Minas de Cristo, perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. (13/09/26) Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Con mucho dolor y lágrimas en los ojos, los presentes lanzaron una porra a “Carlitos” y algunos motores de motocicleta rugieron para darle el último adiós. Posteriormente la carroza siguió su camino al campo santo. Atrás de ella decenas de personas la seguían con flores y algunas mujeres mostraban una playera del Guadalajara, equipo al que seguía Carlos.

Este domingo la zona de la explosión permanecía acordonada y los predios destruidos tenían tapiales; se prevé que este lunes comience la demolición.

Se pudo observar a personal de la Secretaría del Bienestar ofreciendo desayunos a los vecinos afectados; también había funcionarios de la alcaldía Álvaro Obregón, Fiscalía capitalina, Comisión de Víctimas, Protección Civil y hasta del Consejo Ciudadano brindando asesoría y atención personalizada.

[Publicidad]

(13/09/26) Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Juan Manuel González también trabajaba en la taquería afectada y precisó que la fuga de gas que desencadenó la explosión se originó en una casa aledaña y no en el establecimiento, que desde hace más cuatro décadas ofrecía tacos para todos los gustos.

Comentó que el día de la explosión pues “no le tocaba”, ya que salió unos minutos de la taquería y fue en ese momento cuando se escuchó la explosión.

Relató, con lágrimas en los ojos, que al regresar al local vio a su sobrino Carlos en el suelo junto a otra persona. La escena fue desgarradora y argumentó que quiso ayudarlos, pero ya no lo dejaron hasta el arribo de las autoridades.

[Publicidad]

Este domingo la zona de la explosión permanecía acordonada y los predios destruidos tenían tapiales; se prevé que este lunes comience la demolición. (13/09/26) Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Mencionó que, a su parecer, las autoridades tardaron un poco en responder “y yo con la impotencia de no poder hacer nada”.

La mañana de este sábado comenzaron formalmente los trabajos técnicos en el polígono afectado, con labores de limpieza, apuntalamiento y tapiado preventivo de las zonas que representan algún riesgo. De acuerdo con las evaluaciones realizadas por las autoridades, el próximo lunes iniciará el proceso de demolición de cuatro inmuebles que presentan pérdida total y se encuentran en condiciones de alto riesgo.

La alcaldía informó que las familias, cuyas viviendas deban ser demolidas, recibirán a partir de mañana un apoyo mensual para renta de cuatro mil pesos o un monto superior, de acuerdo con sus necesidades, el cual se mantendrá hasta que se resuelva su situación.

[Publicidad]

(13/09/26) Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

También te puede interesar:

Suspenden contingencia ambiental en el Valle de México; CAMe reporta que mala calidad del aire disminuyó

Detienen a "El Pirrín", presunto integrante de La Unión Tepito; llevaba granada y arma en Venustiano Carranza

[Publicidad]

Edomex prepara estrategia de seguridad para elecciones; habrá mesas con partidos

dmrr