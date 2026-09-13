Las secretarías de las Mujeres y la de Salud inauguraron el Primer Centro de Atención Especializada en Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas para mujeres en situación de violencia de género, ubicado en la unidad Siempre Vivas Azcapotzalco.

El centro, operado por el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), es un paso fundamental para acercar servicios de salud mental de manera oportuna, accesible y con una perspectiva integral de género y de derechos humanos a usuarias de las unidades Siempre Vivas con afectaciones en salud mental y/o consumo de sustancias.

Durante el corte de listón inaugural, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas, reconoció que los proyectos institucionales aislados suelen tener límites. Por ello, destacó que este logro es el resultado de una articulación profunda con el sector salud, diversas dependencias de gobierno y organizaciones civiles.

“Logramos acordar la necesidad de que el espacio de atención a la salud para las mujeres víctimas de violencia se llamara así, porque la salud mental es un derecho reconocido por la ONU. Tenemos que seguir contribuyendo a desmitificarla; hablar de salud mental no debe generar estigma, sino la certeza de que se trata de un derecho”, expresó.

Resaltó además que, dentro de las posibilidades institucionales, se está adoptando una práctica propia del movimiento feminista: “sumar nuestros esfuerzos, talentos y tiempos para construir una red más sólida que atienda y acompañe a las mujeres”.

Detalló que la Secretaría de las Mujeres cuenta con unidades Siempre Vivas a lo largo de la capital, por lo que el objetivo a mediano plazo es replicar este modelo de salud mental para cubrir estratégicamente las regiones Norte, Sur, Oriente y Poniente.

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“Esto permitirá acercar la oferta institucional, facilitando que las mujeres atendidas en las unidades Siempre Vivas tengan una ruta de derivación directa, rápida y sin traslados complejos para el cuidado de su salud emocional”, puntualizó.

Este centro nació de diagnósticos compartidos tras detectar que no existían alternativas adecuadas cuando las alertas de emergencia llegaban a instancias como el C5 o a las áreas de toxicología, situaciones que requerían rutas especializadas que hoy comienzan a ser una realidad.

En su intervención, la secretaria de Salud, Nadine Gasman, resaltó que este centro es el primero en su tipo en la ciudad y nace para apoyar a las mujeres a recuperar su proyecto de vida y a fortalecer su autonomía después de situaciones que son complejas. “Sabemos que hablar de salud es también atender las consecuencias de la violencia", aseguró.

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Recordó que la Organización Mundial de la Salud ha identificado a la violencia como un problema de salud pública, y añadió que es también un factor de consumo de sustancias psicoactivas, por lo que no pueden verse como fenómenos aislados.

La directora General del Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), Amaya Ordorika, resaltó la creación de este espacio como una respuesta integral para mujeres que viven o han vivido violencia de género y que, al mismo tiempo, enfrentan retos relacionados con su salud mental o el consumo de sustancias psicoactivas.

“El centro articula la atención desde cuatro pilares: perspectiva de género, derechos humanos, interculturalidad y reducción de riesgos. Reconocemos a las mujeres como sujetas de derechos y de decisiones, ofreciéndoles un acompañamiento sin imposiciones, respetando siempre sus tiempos, necesidades y deseos”, sostuvo.

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