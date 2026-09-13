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Esta tarde cayó un árbol de 12 metros de largo, que se desprendió desde la raíz, encima de un vehículo de transporte público en los carriles centrales de Viaducto Miguel Alemán, en la alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con el reporte de bomberos, dos personas lesionadas fueron atendidas en el lugar por paramédicos del ERUM y Cruz Roja.
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