Metrópoli | 13-09-26 | 18:56 | Actualizada | 13-09-26 | 19:00 |

Esta tarde de largo, que se desprendió desde la raíz, encima de un vehículo de transporte público en los carriles centrales de Viaducto Miguel Alemán, en la .

De acuerdo con el reporte de bomberos, dos personas lesionadas fueron atendidas en el lugar por paramédicos del ERUM y Cruz Roja.

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