Metrópoli | 13-09-26 | 16:32 |

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este miércoles 16 de septiembre, con motivo del 216 aniversario de la , el servicio se ofrecerá con horario de día festivo, es decir, de las 07:00 a las 24:00 horas.

Además, por ser día feriado, se permitirá el ingreso de personas con bicicleta en las .

También recuerda que del 12 al 16 de septiembre se realizan para sustituir un aparato de vía; en el tramo Tláhuac-Lomas Estrella, las estaciones están cerradas.

Para apoyar a las personas usuarias, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece servicio alterno de Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con el respectivo circuito de retorno.

El miércoles 16, el servicio de RTP en ese circuito funcionará también en el horario de día festivo, es decir, de las 7:00 a las 24:00 horas.

El Metro solicitó a las y los usuarios tomar en cuenta los itinerarios indicados para programar sus viajes este.

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