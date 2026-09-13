El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que este miércoles 16 de septiembre, con motivo del 216 aniversario de la Independencia de México, el servicio se ofrecerá con horario de día festivo, es decir, de las 07:00 a las 24:00 horas.

Además, por ser día feriado, se permitirá el ingreso de personas con bicicleta en las estaciones de las 12 líneas.

También recuerda que del 12 al 16 de septiembre se realizan obras en la Línea 12 para sustituir un aparato de vía; en el tramo Tláhuac-Lomas Estrella, las estaciones están cerradas.

Para apoyar a las personas usuarias, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrece servicio alterno de Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con el respectivo circuito de retorno.

El miércoles 16, el servicio de RTP en ese circuito funcionará también en el horario de día festivo, es decir, de las 7:00 a las 24:00 horas.

El Metro solicitó a las y los usuarios tomar en cuenta los itinerarios indicados para programar sus viajes este 16 de septiembre.

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