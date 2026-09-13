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La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a las condiciones que favorecen la acumulación de contaminantes y la formación de ozono. Las medidas buscan reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir las emisiones.
De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, un sistema de alta presión mantiene condiciones de estabilidad atmosférica, viento débil y poca nubosidad durante buena parte del día. Estas condiciones, junto con temperaturas máximas cercanas a 26 grados Celsius, favorecerán la acumulación de contaminantes, por lo que se prevé que la calidad del aire sea de Mala a Muy Mala.
¿Qué autos no podrán circular este domingo?
Debido a la contingencia ambiental, este domingo no pueden circular los vehículos con holograma de verificación 2; los de holograma 1, terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9; y los que tengan holograma 0 y 00, engomado rosa, terminación de placa 7 u 8.
Asimismo, no pueden circular las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras; les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
También tendrán restringida la circulación el 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.
Se sugiere evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, y ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.
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También se pide suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, y se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.
A su vez, se recomienda no fumar, especialmente en espacios cerrados.
Clima en la CDMX: Prevén lluvias y posible caída de granizo
El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, para este domingo en la Ciudad de México, habrá ambiente caluroso con cielo medio nublado a nublado. Por la tarde, se prevén lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
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Se prevé una temperatura máxima de 25 grados Celsius (°C), mientras que la mínima registrará los 14°C.
Reporte del volcán Popocatépetl
La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones de ceniza volcánica; en caso de existir, la pluma se dirigiría hacia el sur.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
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