En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la alcaldía Benito Juárez capacitó a más de 100 elementos de Blindar BJ360° de los cinco sectores de la demarcación, así como a personal de Protección Civil y administrativo, para fortalecer sus herramientas de detección y atención ante situaciones de crisis.

Psicólogos especializados de la Dirección de Servicios Médicos de la alcaldía, a través del área de Salud Mental y Adicciones, impartieron las pláticas sobre cómo atender una situación de crisis, especialmente en la aplicación de los protocolos de primeros auxilios psicológicos, identificación de señales de alerta, técnicas de contención y atención de personas en momentos críticos.

Pamela Milián, directora de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, destacó que uno de los primeros pasos ante una situación de crisis es garantizar la seguridad del entorno y del personal que interviene, además de trabajar en la prevención y sensibilización de los elementos.

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“Nosotros como parte del protocolo, primero es asegurar que el personal esté seguro, que no haya ninguna amenaza en el entorno cuando se esté llevando a cabo. La apuesta es poderlo evitar. Estamos capacitando al personal y estamos sensibilizándolos para poder llegar de manera efectiva y poderlo prevenir. Les decimos que no están solos; la alcaldía está altamente preocupada por ustedes y, sobre todo, en temas de salud emocional y de salud mental, contamos con las estrategias, los mecanismos para poderlos ayudar y que esta parte no la pasen solos”.

Durante la capacitación se destacó que los puntos a atender en una situación de crisis suicida son la observación, realizar un primer contacto empático, identificar las necesidades inmediatas y ayudar a estabilizar a la persona, así como aplicar técnicas para asegurar el perímetro, reducir estímulos, mantener un lenguaje corporal no amenazante, evitar la confrontación y validar el malestar emocional sin aprobar conductas de riesgo.

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Kinereth Becerra, paramédico de la demarcación, resaltó la importancia de mantener la calma, actuar con empatía y establecer una conexión con las personas que atraviesan una situación crítica.

Entre las herramientas aprendidas también se encuentran la implementación de respiración guiada y contacto visual, además de estrategias que permitan ofrecer una respuesta de apoyo, reducir factores de riesgo y facilitar la intervención de los servicios especializados.

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Gracias a la capacitación y rápida actuación de los elementos de Blindar BJ360º y personal de Protección Civil de la demarcación, se evitó que 35 personas atentaran contra su vida entre octubre de 2024 y agosto de 2026, las cuales fueron remitidas para la atención de especialistas en la materia.

Rocío Cruz, psicóloga, hizo un llamado a las familias a identificar señales de alerta y buscar apoyo profesional cuando no se sientan con las herramientas necesarias para acercarse a una persona en situación de riesgo.

Para solicitar apoyo o reportar una situación de emergencia, comunícate a la Base Blindar BJ360°: 800 0500 225.

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mahc