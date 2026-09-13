Tener una televisión de hace varios años no significa que esté fuera de la era del streaming. Si todavía funciona, dale una segunda vida y úsala para ver tu contenido favorito en Netflix.

La clave está en revisar con qué conexiones cuenta el televisor y elegir la opción correcta. Hoy te decimos cómo.

¿Se puede ver Netflix en una TV antigua?

Usar una TV antigua para ver Netflix es posible, siempre y cuando tenga las conexiones adecuadas. Si tu televisión cuenta con una entrada HDMI, es posible utilizar dispositivos especiales para conectarla a servicios de streaming.

Precisamente, entre esas alternativas destacan equipos como Chromecast de Google TV o el reproductor Roku. Ambos se conectan al televisor mediante HDMI, y necesitan una conexión a Internet para funcionar.

¡Así de sencillo! Tu televisión no necesita contar con aplicaciones propias de streaming ni ser una Smart TV, ya que este tipo de dispositivos externos la hacen capaz de ejecutar Netflix y otros servicios.

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¿Cómo conectar un dispositivo de streaming a una TV antigua?

El proceso no es complicado. Primero, revisa que tu TV antigua tenga un puerto HDMI; después, conecta el dispositivo de streaming a esa entrada y a una fuente de alimentación.

En el caso de Chromecast, Google indica que se debe conectar al HDMI disponible y después seleccionar esa entrada desde el televisor. Y configurarlo, se necesita una conexión WiFi y un teléfono o tablet para completar el proceso.

Y con el reproductor de Roku el procedimiento es similar, puesto que es compatible con televisores que tengan una conexión HDMI, incluso si la pantalla no es 4K o HDR.

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Sólo toma en cuenta que la calidad de la imagen dependerá de lo que pueda ofrecer tu televisión.

Una vez configurado el dispositivo, lo único que resta es abrir Netflix, iniciar sesión y reproducir tu película favorita.

Un cable HDMI permite conectar dispositivos de streaming u otros equipos a una televisión compatible. Foto: Pixabay

¿Qué pasa si tu TV no tiene puerto HDMI?

Aquí es más complicado, ya que los dispositivos de streaming actuales están diseñados para conectarse mediante HDMI. Por ello, una televisión que solamente tenga entradas como la RCA, no podrá reproducir el contenido.

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En ese caso, te recomendamos revisar qué conexiones tiene tu TV y buscar un adaptador o convertidor compatible.

¿Cómo conectar tu celular a una TV para ver Netflix?

Como segundo método, te proponemos conectar tu teléfono o tablet directamente a la TV mediante un cable o adaptador de video compatible. Así podrás reproducir el contenido de Netflix desde tu dispositivo.

De acuerdo con la plataforma de streaming, algunos dispositivos móviles pueden transmitir contenido a una pantalla compatible o conectarse mediante un cable. Esa conexión dependerá del tipo de puerto que tenga el celular y de las entradas disponibles en la televisión.

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Por ejemplo, hay teléfonos que pueden usar un adaptador USB-C a HDMI para enviar la imagen a la pantalla. Sin embargo, antes de comprar uno conviene revisar que tu teléfono sea compatible con la salida de video.

Y finalmente, puedes probar la función de transmisión de Netflix cuando el televisor o dispositivo conectado sea compatible. Desde la aplicación móvil, selecciona el ícono correspondiente y escoge la pantalla disponible.

También puedes usar tu celular para disfrutar Netflix y, con el adaptador adecuado, llevar el contenido a una TV. Foto: Pixabay

¿Qué opción te conviene?

Si tu televisión tiene HDMI, un dispositivo de streaming suele ser la alternativa más práctica, especialmente si quieres utilizar Netflix con frecuencia. Además, no dependerás de mantener tu celular conectado mientras ves una película o serie.

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Si solo quieres utilizar ocasionalmente tu teléfono y es compatible con salida de video, con un cable o adaptador basta.

En cambio, si tu televisor no tiene HDMI, primero identifica sus entradas antes de comprar cualquier accesorio. De esta manera evitarás gastar dinero.

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