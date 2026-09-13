La Presidenta de México y Comandanta Suprema de la Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria.

La Jefa del Ejecutivo Federal realizó el pase de lista de honor y monto una guardia en el altar para los Niños Héroes de Chapultepec quienes el 13 de septiembre de 1847 defendieron a la patria de la invasión estadounidense: cadetes del Heroico Colegio Militar, Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Francisco Márquez, así como a los héroes de 1914 de la Heroica Escuela Naval Militar: tenientes José Azueta y Virgilio Uribe.

El general Ricardo Trevilla Trejo en la conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria el 13 de septiembre de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Soberanía nacional, un mandato: general Trevilla

Durante su participación, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, refrendó el compromiso de las Fuerzas Armadas ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para contribuir a la seguridad y bienestar del pueblo de México, así como de preservar la soberanía nacional y defender la independencia e integridad del país.

Destacó que la lealtad de las instituciones castrenses está vinculada con el mandato constitucional de proteger a la nación y con los ideales de quienes defendieron el Castillo de Chapultepec en 1847.

Ante Sheinbaum, autoridades de los Poderes de la Unión y representantes de las Fuerzas Armadas, Trevilla Trejo sostuvo que la soberanía nacional no es solamente una aspiración histórica, sino un mandato establecido en la Constitución.

“México determina su propio destino, ejerce plenamente su soberanía y cuenta con instituciones sólidas para preservarla”, afirmó.

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El titular de la Defensa Nacional señaló que la defensa de la patria y de la soberanía constituye una convicción que permanece vigente desde la gesta de los cadetes que enfrentaron la invasión estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria el 13 de septiembre de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Al honrar a quienes dieron su vida por México, las Fuerzas Armadas renovamos el compromiso con la nación y reafirmamos que mientras exista un mexicano en uniforme militar, dispuesto a servirla y honrarla, la llama del patriotismo permanecerá encendida para defender nuestra bandera y nuestra soberanía”, expresó.

Trevilla Trejo se dirigió directamente a Sheinbaum para reiterarle el respaldo institucional de las Fuerzas Armadas y su disposición para continuar con las tareas de seguridad y bienestar.

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“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, las instituciones armadas nacionales le reiteramos a usted como nuestra presidenta y comandanta suprema que, bajo su guía, seguiremos contribuyendo en la seguridad y en el bienestar del pueblo de México”, manifestó.

El secretario de la Defensa Nacional también destacó que la conmemoración de los Niños Héroes representa algo más que un ejercicio de memoria histórica, pues permite renovar la confianza en la nación y recordar la responsabilidad de las nuevas generaciones en la defensa de México.

Subrayó que los ejemplos de valor y patriotismo de los cadetes Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Juan Escutia, Francisco Márquez y Fernando Montes de Oca contribuyeron a fortalecer el sentimiento de pertenencia y la conciencia nacional.

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“Las Fuerzas Armadas, fieles a nuestro origen y nuestro mandato constitucional, seguiremos contribuyendo a preservar la soberanía de la nación con lealtad absoluta al pueblo de México y a las instituciones que de él emanan”, aseguró.

Trevilla Trejo llamó además a fortalecer la unidad nacional y transmitir a niñas, niños y jóvenes el amor por México, al considerar que los episodios históricos de septiembre deben servir para recordar no sólo de dónde viene el país, sino también hacia dónde se dirige.

“Eso es nuestro deber. Ese es nuestro compromiso. Esa es la herencia”, concluyó.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria el 13 de septiembre de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Juventudes militares dan espaldarazo a la Presidenta

En su intervención Daniel Chávez, cadete de cuarto año de Zapadores del Heroico Colegio Militar, dijo que, en esta fecha la juventud militar se continúa preparando día con día en las aulas y en las áreas de adiestramiento para responder con eficacia y llegado el momento, sumar sus capacidades al cumplimiento de las misiones encomendadas a las Fuerzas Armadas.

“Está será nuestra manera de nombrar y ser dignos continuadores de legado de nuestros héroes… Con esta firme convicción, nos preparamos todos los días con honor, valor y lealtad para estar siempre prestos al llamado de nuestra Patria”, aseveró el cadete de cuarto año de Zapadores ante cientos de asistentes en el Altar a la Patria ubicado en el Bosque de Chapultepec.

Señaló que para quienes tienen el privilegio de formarse en la Universidad de Defensa Nacional, el acontecimiento del 179 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec adquiere una dimensión mayor por dos razones fundamentales.

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“La primera, porque los valores que distinguieron a aquellos jóvenes son los mismos que día a día se nos inculcan en nuestras escuelas, el patriotismo, valentía, lealtad y honor”.

“Por ello, tenemos la responsabilidad de demostrar con nuestras acciones que esos principios continúan vigentes en la juventud militar. La segunda, porque al ser hijos del mismo plantel somos herederos directos de los ideales, sueños y aspiraciones de los cadetes de ayer”, enfatizó Chávez.

Agregó que esta condición les impone el compromiso de honrar la memoria de la Gesta Heroica y estar a la altura de aquella generación que supo defender a México con su propia vida.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la conmemoración del 178 Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec en el Altar a la Patria el 13 de septiembre de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“Por eso mi voz se llena de emoción a recordar que nuestra estirpe militar proviene de las mujeres y hombres que defendieron esta tierra y este cielo. Los actuales cadetes del Heroico Colegio Militar recibimos ese legado como un sólido vínculo que nos hermana con quienes los antecedieron”, enfatizó el cadete.

Subrayó que, como alumnos de formación, valoran el pasado de su plantel, porque en su historia encuentran las raíces de lo que son y es una fuente inagotable de inspiración que los mantiene firme en sus principios, convicciones y valores con los que algún día van a servir al pueblo de México.

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como mexicanos y como hijos del Heroico Colegio Militar, nos llena de orgullo escucharla como nuestra Presidenta, comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.

“Pasar la lista de honor a los héroes de 1847 y 1914... Escribieron sus nombres en las páginas de oro de nuestra historia. En este significativo escenario y en esta fecha memorable, la juventud militar le representamos nuestro compromiso de continuar preparándonos día con día en las aulas y en las áreas de adiestramiento”, remarcó.

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