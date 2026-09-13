Semanas después del fallecimiento de la actriz estadounidense Hayden Panettiere, su exnovio Brian Hickerson protagonizó un presunto altercado en un bar de Greenville, Carolina del Sur, donde fue esposado.

De acuerdo con Page Six, un portavoz del Departamento de Policía de la zona acudió al centro nocturno luego de responder a un reporte de presunta agresión en el Wild Wing Café, alrededor de las 21:10 horas.

En el lugar, además de Brian, estaba presente su hermano Zach. Según las autoridades, este último estaba muy ebrio y gritó palabrotas, por lo que fue detenido por alteración del orden público y trasladado al Centro de Detención del Condado de Greenville.

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Mientras que Brian, quien también fue esposado, fue puesto en libertad en el lugar de los hechos y sin cargos.

En los videos que han circulado en redes sociales sobre el incidente, se ve a Brian aventando una silla mientras otras personas intentan detenerlo. Además, en otro video, en el que aparece en el suelo, grita: “La policía lo filtró cuando murió mi novia”, en referencia a Panettiere.

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Sobre el suceso, TMZ señaló que Brian y Zach estuvieron bebiendo en el bar durante horas, antes de que el exnovio de Panettiere se acercara a la barra para charlar con unas personas e iniciara una discusión con otros clientes.

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Las indagaciones alrededor del fallecimiento de Hyden Panettiere

Luego de la muerte de la protagonista de “Triunfos robados”, se dio a conocer que Zach y Brian estuvieron presentes en el Airbnb donde fue declarada muerta, lo que levantó especulaciones debido a la relación tormentosa que Hayden atravesó con Brian, en la que hubo acusaciones de violencia.

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Hace un mes, Zach también declaró que su hermano le administró Narcan a la actriz después de que despertara de una siesta y la hallaran inconsciente. Entre los dos, supuestamente, le practicaron reanimación cardiopulmonar, pero fue declarada sin vida el 16 de agosto por los paramédicos.

Brian anunció, posteriormente, a través de una declaración de su abogado, que la policía confirmó que no había indicios de delito: “La muerte de Hayden sigue bajo investigación y es importante permitir que dicha investigación continúe”.

Hasta el momento, se sospecha que alguien le vendió a la actriz drogas que pudieron haberla llevado a la muerte.

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