El Samsung Galaxy Watch8 de 44 mm cuenta con una promoción en Amazon México que puede ser una buena oportunidad para renovar tu reloj inteligente.

La publicación consultada muestra una oferta relámpago con 15% de descuento, por lo que el precio puede resultar más atractivo frente al costo habitual.

¿Por qué vale la pena comprar el Samsung Galaxy Watch8?

Una de las principales razones para considerar el Galaxy Watch8 es la cantidad de herramientas enfocadas en bienestar y actividad física. El dispositivo puede monitorear distintos indicadores de salud y ofrecer información para conocer mejor tus hábitos diarios.

Entre sus funciones destaca el monitoreo de la carga vascular durante el sueño, además de herramientas relacionadas con el descanso y una guía de sueño personalizada. Samsung también incorpora funciones como el Índice de Antioxidantes, que busca ofrecer información adicional sobre determinados hábitos relacionados con el bienestar.

Para quienes hacen ejercicio, el reloj también funciona como una especie de entrenador personal desde la muñeca. El Galaxy Watch8 cuenta con un entrenador de running, capaz de realizar una evaluación para identificar el nivel del usuario y ofrecer un programa adaptado a su capacidad.

Pantalla grande y diseño más cómodo

El modelo de 44 mm incorpora una pantalla Super AMOLED de 1.47 pulgadas con resolución de 480 x 480 píxeles, protegida por cristal de zafiro. Además, tiene un peso aproximado de 34 gramos sin la correa, por lo que busca mantener un equilibrio entre una pantalla amplia y comodidad para utilizarlo durante todo el día.

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Otro de sus puntos fuertes es su diseño más delgado. Samsung señala que el Galaxy Watch8 es 11% más delgado que el Galaxy Watch7, mientras que el sistema Dynamic Lug permite que la correa se adapte mejor a la muñeca.

Esto resulta especialmente interesante para quienes quieren llevar el reloj durante muchas horas, incluso mientras duermen, sin tener la sensación de utilizar un dispositivo demasiado voluminoso.

Potencia para el día a día

En su interior encontramos el procesador Exynos W1000 fabricado en 3 nanómetros, acompañado de 2 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento. También utiliza Wear OS y la interfaz One UI Watch, por lo que ofrece acceso a aplicaciones y funciones propias del ecosistema de Google y Samsung.

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Además, incorpora Google Gemini, el asistente inteligente que permite realizar determinadas tareas directamente desde la muñeca, una característica que puede ser especialmente práctica cuando no quieres sacar el teléfono del bolsillo.