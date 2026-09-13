A través de una carta, un grupo de personas inconformes expresaron su decepción por la selección de los finalistas del Concurso Nacional de Piano Angélica Morales, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

A decir de los que escriben la carta, el seleccionado identificado como José Leonardo N tiene una “carencia musical” que “incluso personas no conocedoras del tema podrán percibir”. Los críticos señalan que en su técnica, el participante “mantiene los hombros rígidos y produce un sonido duro, poco flexible y carente de fraseo”, también lo compararon con otros participantes que demostraron “mayor nivel pianístico, mayor experiencia y una propuesta artística más sólida”.

Otra acusación que hacen los autores de la carta es que José Leonardo N y “otro participante de los seleccionados para tocar en la final”, que no identifican con nombre y aseguran que su interpretación fue “entre las más pobres”, son alumnos de una de las integrantes del jurado, “Farizat N”, afirman y recuerdan que en la claúsula 12º del concurso se señala que si un concursante fuera alumno de un miembro del jurado, no podrá participar.

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“Cuestionamos la imparcialidad de todas las rondas de esta edición del concurso de piano, más ‘prestigioso’ de México”, se lee en la misiva.

Los autores de la carta saben que el resultado es inapelable, por lo que el resultado no puede cambiar, pero consideran importante alzar la voz por los demás participantes que se vieron afectados.

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El primer lugar del Concurso Nacional de Piano Angélica Morales de este año se llevará 100 mil pesos más un piano de cola y ser solista de la Orquesta Nacional Sinfónica en la temporada 2027, el segundo se llevaría 75 mil pesos y el tercer lugar sería acreedor a 50 mil pesos. Además los tres ganadores presentarían un recital en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.

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