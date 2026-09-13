Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron en Zapopan, Jalisco a Ángel Guerrero Carrillo, alias “El Canguro”, integrante del Cártel Beltrán Leyva, facción Chapo Isidro, quien fungía como operador logístico, coordinador de transporte, distribución, venta de drogas sintéticas y fentanilo en Seattle, Tacoma y Washington City, en Estados Unidos.

Los navales le aseguraron un revólver Smith & Wesson; seis cartuchos calibre .38 Super; 50 dosis y una bolsa con metanfetamina; 15 pastillas de fentanilo; cuatro mil 900 pesos en efectivo y un teléfono Samsung A15.

El Gabinete de Seguridad informó que se obtuvo información sobre su ubicación en el municipio de Zapopan, donde se implementó un operativo que permitió su detención.

“El Canguro” está relacionado con el tráfico de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense y con actividades logísticas para su distribución.

El detenido y lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación.

En estas acciones, también participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

[Publicidad]

El Gabinete de Seguridad resaltó que la detención se consolida como parte central de la estrategia conjunta de la Semar, FGR para combatir el tráfico de drogas sintéticas y se suma a una serie de golpes contundentes que han terminado por desarticular las redes logísticas de los grupos criminales.

Las instituciones refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada, fortalecer las labores de investigación e inteligencia y mantener la cooperación internacional, con pleno respeto a la soberanía de ambas naciones, para proteger la seguridad de la población.

También te puede interesar

[Publicidad]

Dan 19 años de cárcel a 4 por posesión de huachicol en Michoacán; les decomisaron también media tonelada de cocaína

Vinculan a proceso a adolescente relacionado a "Los Ardillos"; es acusado de posesión de armas exclusivas del Ejército

Aseguran casi media tonelada de dextrosa anhidra en aduana de Manzanillo; es usada como precursor químico de drogas

[Publicidad]

em