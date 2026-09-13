Mundo | 13-09-26 | 15:25 | Actualizada | 13-09-26 | 15:26 |

El publicó un video en su cuenta oficial de redes sociales sobre las pruebas del sistema antidrones Falcon Peak 26.2 en el Campo de Pruebas de Yuma del Ejército de EU en Arizona.

La grabación de aproximadamente 20 segundos muestra la “experimentación para ganar”, detección y , evaluación de tecnologías emergentes.

Además, en el video menciona que fortalece la integración con los de la misión y mejora las capacidades de los combatientes, centrándose en asegurar las fronteras.

Dicha experimentación se dividió en tres áreas: sensores, interceptores y sistemas cinético-balísticos por parte del Comando Norte de EU y la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial 401 (JIATF-401).

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ss/rmlgv

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