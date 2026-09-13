Pachuca, Hidalgo.- Un grupo de jóvenes que se identificaron como estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” El Mexe, de Hidalgo, dieron portazo en la rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Mientras concluía el acto de Sheinbaum en el Domo de las Estrellas de Pachuca, las y los estudiantes burlaron la seguridad del lugar y se mezclaron al área designada para prensa.

Con gritos y empujones, algunos manifestantes intentaron brincar las vallas de seguridad para intentar llegar con la titular del Ejecutivo federal.

Entre sus protestas exigen la reapertura total de la normal El Mexe, "con sus tierras al 100 por ciento, comedor que funcione" y también "aulas con espacios dignos" para poder formarse como docentes.

Acusaron que ni las autoridades federales ni estatales han dado seguimiento a sus demandas, por lo que decidieron manifestarse se esa forma en el marco de la rendición de cuentas de la Presidenta por su segundo informe de gobierno.

Previamente, los accesos al Domo de las Estrellas fueron cerrados con candados para que nadie entrara ni saliera, lo que causó el enojo de seguidores de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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En su discurso, la Mandataria federal destacó acciones de su gobierno en materia de seguridad, vivienda, salud, educación, entre otros.

"El casco histórico se está cayendo a pedazos. Imagínense, supuestamente había una remodelación. El casco histórico está hecho trizas. Nosotros exigimos que se nos den aulas de calidad para nosotros poder formarnos docentes de calidad, como tal", denunciaron.

También exigieron justicia por un compañero que señalaron fue asesinado.

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🔴 Presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” El Mexe, de Hidalgo, dan portazo en evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Pachuca#VIDEO: @lalodinaa | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/xIGqdkkdA0 — El Universal (@El_Universal_Mx) September 13, 2026

Presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal” El Mexe, de Hidalgo, dan portazo en evento de la presidenta Claudia Sheinbaum el 13 de septiembre de 2026. Foto: Eduardo Dina/ EL UNIVERSAL

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