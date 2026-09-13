La inteligencia artificial ha transformado la industria tecnológica y colocado a sus principales desarrolladores en el centro del debate sobre el futuro de esta tecnología. Entre las figuras más relevantes se encuentran Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic, y Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI.

¿Quién es Dario Amodei, CEO de Anthropic?

Dario Amodei es cofundador y director ejecutivo de Anthropic, una corporación de beneficio público dedicada al desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que sean controlables, interpretables y seguros.

De acuerdo con la página oficial de Anthropic, Amodei cuenta con un doctorado en biofísica y neurociencia computacional por la Universidad de Princeton, donde fue becario Hertz. Posteriormente, realizó una investigación posdoctoral centrada en la aplicación del aprendizaje automático a datos biomédicos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford.

Es conocido por su trabajo en seguridad de la inteligencia artificial y es co-inventor de la técnica de aprendizaje por refuerzo a partir de la retroalimentación humana, conocida como RLHF por sus siglas en inglés. Este método permite entrenar sistemas de IA y alinearlos con valores y preferencias humanas, y ha sido utilizado por Anthropic en el desarrollo de modelos más fiables y controlables.

Dario Amodei, cofundador y director ejecutivo de Anthropic. Foto: X @DarioAmodei

Amodei también realizó investigaciones sobre las leyes de escala, un área fundamental para comprender y predecir las capacidades de los sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Antes de fundar Anthropic, Dario Amodei fue vicepresidente de investigación en OpenAI, donde participó en el desarrollo de grandes modelos de lenguaje, entre ellos GPT-2 y GPT-3. También fue científico investigador sénior en Google Brain.

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Actualmente, como director ejecutivo de Anthropic, encabeza la estrategia de la empresa para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial que sean fiables, interpretables y controlables.

Sam Altman, líder de OpenAI

Sam Altman es cofundador y director ejecutivo de OpenAI, la empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial responsable de ChatGPT y DALL·E.

Altman nació el 22 de abril de 1985 en Chicago, Illinois. Estudió en la Universidad de Stanford, pero abandonó sus estudios para cofundar en 2005 Loopt, una startup de software de colaboración y redes sociales basada en la ubicación. Con esta empresa comenzó formalmente su carrera en el mundo de la tecnología.

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Entre 2014 y 2019 fue presidente de Y Combinator, una de las principales aceleradoras de startups en fase inicial. También fue director ejecutivo de Loopt, empresa que desarrolló una aplicación para compartir la ubicación con otras personas.

Fotografía de archivo del director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman. Foto: EFE

Desde pequeño mostró interés por la tecnología. Según contó en una entrevista con The New Yorker, aprendió a programar y desarmó una de las primeras computadoras Macintosh de Apple cuando tenía 8 años.

De acuerdo con el foro de OpenAI, en 2015 Altman cofundó la organización como un laboratorio de investigación sin fines de lucro, con la misión de desarrollar inteligencia artificial de propósito general que beneficie a toda la humanidad.

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Con el crecimiento de OpenAI y la expansión de herramientas como ChatGPT, Altman se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la industria tecnológica y en una voz recurrente en las conversaciones de líderes mundiales sobre el desarrollo y el futuro de la inteligencia artificial.

Dos figuras clave en el desarrollo de la IA

Aunque Amodei y Altman actualmente encabezan empresas distintas, sus trayectorias están vinculadas. Ambos participaron en los primeros años de OpenAI y posteriormente tomaron caminos diferentes en la industria.

Hoy, Anthropic y OpenAI se encuentran entre las compañías que lideran el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, mientras sus directivos participan en uno de los debates tecnológicos más relevantes: cómo avanzar en las capacidades de la IA y, al mismo tiempo, garantizar que estos sistemas sean seguros, confiables y controlables.

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Anthropic, OpenAI urgen a desacelerar desarrollo de la IA

El director de Anthropic, Darío Amodei, mencionó que es necesario pisar el freno en el desarrollo de la inteligencia artificial, tras varios incidentes preocupantes como el incidente de los agentes fuera de control de OpenAI y Hugging Face.

Por lo que pidió una desaceleración en el ritmo al que se mejoran las capacidades de los modelos de inteligencia artificial (IA), debido a que la tecnología avanza hacia una dinámica de "automejora recursiva" que amenaza con provocar catástrofes de ciberseguridad a escala global.

Sam Altman respaldó esta idea de Amodei para moderar el desarrollo de la IA, por lo que anunció que su compañía permitirá que evaluadores independientes auditen sus sistemas; además, descartó que ChatGPT debute en el parqué bursátil a corto plazo y aseguró que 2026 "sería un momento poco aconsejable para salir a bolsa".

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Altman señaló que "Comprometerse a contar con evaluadores independientes que tengan un nivel de acceso similar al de los empleados es una excelente idea, y nosotros haremos lo mismo. Pronto tendremos más información que compartir”.

Con información de BBC, El Tiempo GDA, Forum OpenAI.

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