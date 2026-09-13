Un presunto integrante de La Unión Tepito, identificado como Emiliano Rodríguez Ayala, alias “El Pirrín”, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la alcaldía Venustiano Carranza, en posesión de una granada de fragmentación, un arma de fuego y dosis de aparente cocaína.

La SSC informó en un comunicado que la captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la calle Ferrocarril de Cintura, en la colonia Centro, donde policías observaron a tres sujetos que intentaron ingresar a un inmueble al notar la presencia de los uniformados.

Tras una revisión preventiva, los agentes localizaron una granada de fragmentación y un arma de fuego en poder de “El Pirrín”, de 20 años de edad, mientras que a los otros dos acompañantes les aseguraron 200 envoltorios con aparente cocaína.

De acuerdo con información de la SSC, Rodríguez Ayala es considerado un objetivo prioritario y estaría relacionado con actividades de extorsión, cobro de piso, distribución de droga y tráfico de armas en la zona centro de la Ciudad de México, presuntamente para La Unión Tepito.

Además, las autoridades lo vinculan con al menos dos ataques armados relacionados con homicidios dolosos. El primero ocurrió en enero de 2024 en la colonia Morelos, donde una persona perdió la vida; el segundo se registró en febrero de 2025 en la colonia Penitenciaría y dejó un saldo de cuatro hombres asesinados.

La dependencia capitalina informó que el detenido también cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario por el delito de homicidio calificado.

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Junto con “El Pirrín” fueron detenidos Yoneiber Alexander Nava Briseño, de 18 años y nacionalidad venezolana, así como Christian Rodrigo Medina Carmona, de 15 años.

Durante el aseguramiento también fue arrestado Rafael Rodríguez Sánchez, de 38 años, identificado como padre de “El Pirrín”, luego de que presuntamente intentó impedir la labor de los policías y los agredió física y verbalmente.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e integrará las investigaciones correspondientes.

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mahc