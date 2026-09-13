Octavio Romero Oropeza, director general de Infonavit, afirmó que su patrimonio –que incluye ahorros bancarios por 7.4 mdp, hectáreas con un valor estimado de 6.8 mdps, así como departamentos- ha sido el resultado de 44 años de trabajo, tanto en el ámbito privado como público.

En sus redes sociales, el titular del Infonavit indicó que su declaración patrimonial no aparece en la plataforma Declaranet porque, aseguró, conforme a la Ley del Infonavit y por ser de una naturaleza jurídica distinta a las dependencias federales, y al no aplicarle al Infonavit la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dichas declaraciones no se incorporan en el Sistema Declaranet, sino que se hacen públicas en el portal del Instituto.

Esto, luego que la pasado viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que pidió al director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hacer pública su declaración patrimonial, y quien informó que ordenó modificar la norma interna que impedía difundir estos documentos.

EL UNIVERSAL publicó la semana pasada que el Comité de Transparencia del Infonavit ordenó clasificar como “confidencial” toda la información de la declaración patrimonial del director del Instituto para evitar hacer públicos sus ingresos, propiedades, cuentas bancarias y demás datos patrimoniales.

“Sueldo apegado al tabulador”, afirma

En sus redes sociales, Romero Oropeza informó este domingo que el año pasado recibió por el cargo 2 millones 261 mil 994 pesos en salario anual bruto, y aseguró que su sueldo mensual de 188 mil 499.50 pesos está apegado al tabulador federal y que es inferior al sueldo e la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al reconocer que tiene cuantas bancarias con un saldo de 7.4 millones de pesos, el exdirector de Pemex destacó que ha trabajado durante 44 años.

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Romero Oropeza indicó que inició a trabajar en la banca privada y luego en la banca pública en al área de crédito agropecuario, y que en paralelo, dijo, fue profesor de matemáticas a nivel bachillerato y en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Indicó que también fue distribuidor de refrescos embotellados de “Tehuacán” en Tabasco, y que adquirió bienes inmuebles 12 años antes de iniciar actividades en el sector público.

Destacó que como servidor público ha tenido cargos relevantes durante por lo menos 16 años en donde, detalló, ha sido diputado federal, oficial Mayor del Gobierno de la CDMX; director general de Pemex y actualmente director general de Infonavit.

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“Durante los 44 años de mi vida económica activa he trabajado y presentado debidamente ante la Secretaría de Hacienda mis ingresos en cada una de las declaraciones fiscales anuales. No resulta un misterio el que pueda tener estos ahorros”.

Resaltó que actualmente no es dueño de ningún auto, “no tengo joyas y nunca he adquirido una obra de arte”.

“Es conveniente resaltar de nuevo que una parte de mi patrimonio fue adquirido antes de cualquier cargo público y esta declaración patrimonial que hoy aclaro contienen los mismo bienes inmuebles que declaré en diciembre de 2018 al asumir el cargo de Director General de Pemex hace casi 8 años”.

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“Departamentos no fueron comprados de contado”

Octavio Romero Oropeza indicó que el sistema de declaraciones patrimoniales del Instituto, cuando un servidor público registra un buen que adquirió con crédito, una vez que este ha sido liquidado, el sistema lo registra como pago de contado.

En este sentido, el titular del Infonavit reconoció que es dueño de dos departamentos de 74 metros, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, en la CDMX, con un valor cada uno de 3.3 millones de pesos, pero afirmó que no fueron comprados de contado como aparece en su declaración.

“Firmé un contrato de compraventa el 9 de marzo de 2018, cuando se iniciaba la construcción de los cimientos de la torre de departamentos, dando un anticipo para realizar el apartado”.

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“Dichos departamentos se terminaron de construir dos años después de la firma de contrato, por lo que solicité dos créditos hipotecarios a BBVA Bancomer para adquirirlos”.

Indicó que a la fecha, uno de los dos departamentos ya fue liquidado y el otro tiene un saldo a pagar el cierre de 2025 de 2.4 millones de pesos.

“Cabe aclarar que en el sistema de declaraciones patrimoniales del Infonavit, cuando un servidor registra un bien adquirido con crédito, una vez que este ha sido liquido, el sistema lo registra como pago de contado”

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Además, señaló que la casa ubicada en Tlalpan de 132 metros con valor de escritura por un millón de pesos fue adquirido hace 25 años mediante un crédito otorgado por Banamex por lo que, afirmó, “no fue comprada de contado”.

“Terrenos valen 6.8 mdp”

El director de Infonavit señaló que en cuanto a los predios rústicos que aparecen en su declaración patrimonial, las 49 hectáreas que adquirió por un millón de pesos en 1984, están a su nombre y de quien en ese entonces era su esposa, por lo que “en estricto sentido legal” solo le corresponde la mitad, es decir, 24.5 hectáreas.

Indicó que el precio de los inmuebles aparecen con un valor de 10 millones, 8.359 millones y 9.446 millones respectivamente, pero “en viejos pesos”.

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“En estricto sentido, habría que quitarle tres ceros a esas cantidades para dejarlo en nuevos pesos, pero de nueva cuenta la normatividad del llenado de la declaración patrimonial exige asentar los datos como aparecen en la escritura”.

“Si le quitamos los tres ceros a esos precios, la cantidad resultante sería 10 mil pesos para el predio de 10 has; 8, 359 pesos para el de 6 has.; 9, 446 pesos para el de 5 has.”.

Señaló que por los años que han pasado el precio no se puede tomar literalmente en nuevo pesos, como tampoco se puede tomar quitando los tres ceros a los viejos pesos.

Romero Oropeza indicó que “es muy probable” que el valor por hectárea en esa zona oscile los 150 mil pesos, lo cual llevaría a un total estimado de 6.8 millones de pesos.

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