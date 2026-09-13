México vivió una jornada complicada en la modalidad de arco recurvo durante la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Saltillo, al quedarse sin preseas en una de las competencias más importantes del calendario internacional y una de las más parecidas al escenario que encontrarán los atletas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ni la localía, ni el apoyo de los aficionados que abarrotaron la Plaza de Armas fueron suficientes para impulsar a los representantes nacionales hacia el podio. Los mejores exponentes mexicanos lucharon hasta el final, pero no lograron convertir sus actuaciones en medallas ante una élite internacional que mostró un nivel sobresaliente.

Matías Grande y Ana Paula Vázquez vieron terminar su participación en rondas decisivas tras caer por marcador de 6-4 ante el turco Mete Gazoz y la checa Marie Horackova, respectivamente. Ambos arqueros llegaron con la ilusión de pelear por las preseas frente a su público, pero encontraron rivales que supieron aprovechar mejor los momentos clave de sus enfrentamientos.

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La esperanza mexicana de subir al podio quedó en manos de Alejandra Valencia. Sin embargo, la sonorense tampoco pudo concretar la hazaña y terminó cayendo en una dramática definición ante la turca Elif Gökkir en el duelo por la medalla de bronce.

"La participación de la delegación pudo ser mejor. Nos queda aprender, ver que fue lo que falló y trabajar en eso. No podría decir que hice mal, tengo que estudiarlo con el entrenador y buscar retomar", mencionó Alejandra Valencia.

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De esta manera, la delegación mexicana cerró su participación en las Finales de la Copa del Mundo de World Archery con dos preseas, ambas obtenidas en la modalidad de arco compuesto: la medalla de plata de Dafne Quintero y el bronce conquistado por Rodrigo González, resultados que evitaron que México se fuera con las manos vacías de una competencia celebrada en casa.

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