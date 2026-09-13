Tras una noche de función en Las Vegas, Triplemanía 34 llega a la Arena Ciudad de México este domingo 13 de septiembre para una función que promete hacer historia en la lucha libre.

La gira más grande del año entre WWE y AAA cierra su fin de semana en CDMX. Después del SmackDown del viernes 11 y tras el arranque del tour en Guadalajara y Monterrey, la alianza presenta ahora el evento insignia de AAA en su segunda noche.

A continuación, te presentamos la cartelera completa y los canales para que puedas disfrutar del evento de lucha libre.

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Cartelera de Triplemanía 34 de HOY en México

1. Dominik Mysterio (c) vs. El Grande Americano - Megacampeonato de AAA

2. La Parka vs. El Hijo de Dr. Wagner Jr. vs. El Fiscal vs. rival por anunciar - Campeonato Latinoamericano de AAA

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3. Lady Flammer (c) vs. La Catalina - Campeonato Reina de Reinas de AAA

4. Rey Fénix (c) vs. Mini Vikingo vs. Jack Cartwheel vs. Nathan Frazer - Campeonato Mundial Crucero AAA

5. Psycho Clown vs. El Carnicero - Lucha Callejera

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6. 15 luchadores - Copa Bardahl

La tradicional batalla real de Triplemanía.7. War Raiders (c) - Reto abierto por los Campeonatos Mundiales de Parejas AAA

¿A qué hora y dónde verlo?