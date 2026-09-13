Cruz Azul terminó por sufrir un partido que hasta el minuto 88 ganaba por tres goles. Aún así, logró llevarse esta edición del Clásico Joven ante el América, con un marcador de 4-3.

El partido en el estadio Banorte estuvo a la altura de lo que se esperaba. La Máquina se fue 3-0 al medio tiempo producto de los goles de Erik Lira (19'), José Paradela (25') y el 'Chiquete' Orozco (45').

Incluso, Nico Ibáñez desaprovechó la oportunidad de abultar la pizarra con un penalti fallado que detuvo Cota.

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En la segunda parte. Brian Rodríguez metió un golazo de tiro libre al minuto 52, que parecía que metía a las Águilas al partido, sin embargo. un tanto de Gabriel 'El Toro' Fernández apagó las ilusiones azulcremas para poner el 4-1.

Era goleada cementera, hasta que al 89' y 90', Óscar Perea y Miguel Ángel Borja, respectivamente, descontaron para América y pusieron a los aficionados al filo del asiento. Aunque el marcador ya no se movió más.

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Como es costumbre, las burlas, memes y comentarios respecto al juego en redes sociales no se hicieron esperar, y los usuarios invadieron las publicaciones con publicaciones hilarantes.

Los mejores MEMES del Cruz Azul vs América

Memes sobre el Cruz Azul, luego de enfrentarse al Necaxa. Imagen: X

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Lo mínimo que le deben de hacer a Reyes, Veiga y Cervantes. pic.twitter.com/KGnKs4BJIs — D 么 N Y 💤 (@iCopado7u7) September 13, 2026

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