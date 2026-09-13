Raúl Jiménez entró de cambio al minuto 63 y le dio el triunfo al Wolverhampton por 1-0 sobre el Sheffield United, en partido correspondiente a la fecha 7 de la Championship de Inglaterra.

El delantero mexicano apareció sobre la hora para anotar el único tanto del encuentro en la visita a Sheffield. Al minuto 90, aguantó bien en el área rival para no caer en fuera de lugar y aprovechó un pase de Thomas Doyle para definir de manera correcta con la pierna derecha.

Jiménez vino desde la banca para resolver un partido que se le había complicado a los Wolves ante un Sheffield que apostó por aguantar y contragolpear.

Lee también Cruz Azul sufre para vencer 4-3 al América en el Clásico Joven

Con este resultado, el atacante mexicano llega a tres goles y una asistencia en seis juegos disputados en la temporada, lo que lo convierte en una pieza vital para su equipo que pelea por regresar a la Premier League.

"Nunca paramos de creer", dijo Jiménez al término del encuentro, que significó la tercera victoria de la temporada para los Wolves. El triunfo coloca al Wolverhampton en la séptima posición de la tabla general con 11 unidades.

[Publicidad]