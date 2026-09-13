El delineado vuelve a ocupar un lugar clave al momento de maquillar los labios, especialmente cuando se busca marcar el contorno y aportar mayor dimensión, el lip combo aprovecha este recurso para jugar con la forma visual de la boca y conseguir un resultado más definido sin depender de un solo producto.

No todos los días queremos llevar los labios de la misma manera y ahí está parte del encanto de experimentar con el maquillaje, un lip combo puede adaptarse al estilo que buscas en cada momento, jugando con la intensidad del color y los acabados para crear una combinación que exprese tu personalidad.

Atrévete a crear tu propio lip combo. Foto: Unsplash

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¿Cómo hacer un lip combo paso a paso?

Crear un lip combo comienza mucho antes de elegir el color, la preparación y el orden en que aplicas cada producto pueden ayudarte a conseguir unos labios definidos y un acabado más uniforme. Kiko Milano recomienda limpiar, exfoliar e hidratar los labios antes de comenzar con el maquillaje.

Prepara los labios: antes de comenzar, retira cualquier residuo y exfolia suavemente para eliminar células muertas, después, aplica un hidratante y deja que se absorba para trabajar sobre una superficie uniforme.

Marca el contorno: perfila los labios con un delineador, comenzando desde el centro y avanzando hacia las comisuras, difumina ligeramente el color hacia el interior para suavizar la línea y facilitar la transición con el siguiente tono.

Integra el labial: aplica el color desde el centro y distribúyelo hasta encontrarse con el delineador, en lugar de dejar una división evidente entre ambos productos, trabaja la unión para conseguir un efecto degradado.

Define el acabado: el gloss puede reservarse para el último paso si buscas añadir brillo. Varios expertos recomiendan aplicarlo principalmente en el centro de los labios para crear visualmente una apariencia de mayor volumen.

¿Cómo elegir los colores para un lip combo?

Elegir los colores de un lip combo no significa que todos tengan que pertenecer exactamente a la misma tonalidad, el contraste puede convertirse en parte del resultado, especialmente cuando el delineador es ligeramente más oscuro que el labial y ayuda a crear mayor dimensión en los labios.

Maybelline recomienda elegir las tonalidades según el efecto que quieras conseguir en el lip combo. Un delineador y un labial de una gama similar crean un resultado más natural, mientras que un perfilador ligeramente más oscuro aporta definición, los nude y cafés mantienen una apariencia neutra y los rosas, rojos, terracotas o vinos permiten sumar mayor intensidad.

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Un lip combo puede renovar tu maquillaje. Foto: Pexels

¿Cómo hacer que un lip combo dure más tiempo?

Conseguir el lip combo que quieres es solo una parte del proceso; mantenerlo definido durante varias horas requiere cuidar la cantidad de producto, Camaleon Cosmetics recomienda trabajar con capas finas y dejar que cada una se asiente antes de continuar, además de rellenar ligeramente los labios con el delineador para crear una base para el color.

La cantidad también puede marcar la diferencia en el lip combo, saturar los labios con producto no garantiza una mayor duración, por lo que es importante retirar suavemente el exceso después de la aplicación y si el color comienza a perder intensidad después de comer o beber, un pequeño retoque será suficiente para recuperar el acabado.

Encontrar tu lip combo ideal también se trata de experimentar y hacer del maquillaje algo propio, desde una combinación discreta hasta una más intensa, pequeños cambios pueden renovar por completo el resultado y convertir los labios en ese detalle que termine de darle identidad a tu look.

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