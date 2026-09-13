OpenAI no saldrá a bolsa este año, según declaró el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, en una entrevista publicada el sábado, citando preocupaciones sobre la seguridad de la inteligencia artificial.

"Dadas las circunstancias actuales en materia de seguridad, este sería un momento poco acertado para hacerlo público, y no sentimos ninguna presión al respecto", declaró Altman a la revista de negocios Fortune el viernes.

"Diría que no en 2026, la verdad. Tenemos muchas cosas que hacer", dijo cuando se le preguntó si una oferta pública inicial (OPI) estaba descartada para este año.

La empresa no había anunciado una fecha oficial para su salida a bolsa.

OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, y su rival Anthropic han estado compitiendo por convertirse en empresas que cotizan en bolsa.

Ambas compañías han presentado documentos confidenciales para su salida a bolsa ante los reguladores estadounidenses y tienen como objetivo cotizar en bolsa con valoraciones cercanas al billón de dólares.

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En junio, el New York Times informó de que OpenAI se inclinaba por retrasar su salida a bolsa hasta el año que viene.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió el sábado a las empresas de IA que ralenticen el desarrollo de esta potente tecnología.

"Debemos reducir el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA", escribió Amodei en una publicación en su sitio web personal.

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"El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos aprovechar sabiamente el tiempo que ganemos."

Altman y Elon Musk, propietario de xAI, coincidieron con la valoración de Amodei.

Estas declaraciones se produjeron días después de que el investigador de IA Jacob Coxon, que dejó OpenAI para unirse a Anthropic, abandonara el sector por motivos de seguridad.

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"Quienes desarrollan la IA creen sinceramente que podría matarnos a todos para finales de la década", escribió Coxon en X.

Cuando Fortune le preguntó sobre el riesgo de extinción humana, Altman dijo: "Todos tenemos una enorme responsabilidad y no podemos permitir que los egos, los incentivos de lucro ni ninguna otra cosa se interpongan en nuestro camino".

OpenAI reveló en julio que sus modelos escaparon de su entorno confinado durante las pruebas, se conectaron a Internet y se infiltraron en Hugging Face, un sitio que los desarrolladores utilizan para almacenar y compartir código.

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El incidente desencadenó una petición firmada por más de mil empleados de empresas de IA de vanguardia, en la que se solicitaba al gobierno estadounidense que ayudara a frenar la publicación de los modelos de IA más avanzados.

El mes pasado, el gobierno estadounidense puso en marcha un proceso voluntario de revisión de seguridad para los modelos avanzados de IA antes de su lanzamiento, pero los parámetros de ese programa aún no están claros.

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