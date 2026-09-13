Aunque aún faltan poco menos de 2 meses para Día de Muertos, muchos destinos del país ya comienzan a anunciar actividades y experiencias temáticas.

En Tepotzotlán, el pueblo mágico más cercano a CDMX, habrá una velada nocturna que incluye caminata, calaveras, globos aerostáticos, leyendas y otras actividades.

¿Cómo será la experiencia de Día de Muertos en Tepotzotlán?

Organizada por la touroperadora Elevaciones y Vuelos en Globo (EVG) y el hotel Hacienda Los Dolores, muy cerquita de Tepotzotlán, la experiencia de Día de Muertos contempla varias actividades.

El punto de partida es la Hacienda los Dolores, construida por los jesuitas en 1702. Es una caminata nocturna en medio de la naturaleza. El entorno estará decorado con calaveras iluminadas y un guía te contará leyendas e historias de la región.

Foto: Hacienda Los Dolores

La experiencia también tiene un poco de Halloween, porque los asistentes participarán en un taller de calabazas talladas y un juego llamado ‘cacería de brujas’.

Lee también: CDMX tendrá concierto sinfónico de Ozzy Osbourne y Black Sabbath

[Publicidad]

Para el frío te darán chocolate caliente, pan de muerto y prenderán una fogata para disfrutar la noche.

También podrás visitar el Parque Estatal Arcos del Sitio, uno de los principales atractivos del pueblo mágico. Ahí mismo, entre una barranca se levanta un imponente acueducto del siglo XVIII.

Fotos: Elevaciones y Vuelos en Globos

Mide 450 metros de longitud y 61 metros de altura, por lo que se considera uno de los más altos de México y el mundo.

[Publicidad]

Ahí mismo, los asistentes encontrarán globos aerostáticos ya inflados. Como actividad opcional, pueden subir para un vuelo cautivo. También se elevarán globos de cantoya.

¿Cuándo es la experiencia de Día de Muertos en Tepotzotlán?

De acuerdo con las redes oficiales de EVG y la Hacienda los Dolores, la experiencia de Día de Muertos se realizará en 3 sábados 17, 24 y 31 de octubre.

Lee también: Cuándo es la noche mexicana en el Palacio de Bellas Artes en CDMX

[Publicidad]

¿Cuánto cuesta la experiencia de Día de Muertos en Tepotzotlán?

El boleto básico de la experiencia de Día de Muertos en el pueblo mágico de Tepotzotlán tiene un costo de $1,200 pesos para 2 personas (mayores de 10 años) y $450 para niños de 5 a 10 años.

Incluyen todas las actividades, excepto hospedaje y el vuelo cautivo en globo.

Si planeas quedarte, hay 3 paquetes de hospedaje:

[Publicidad]

Camping: $2,900 para 2 personas (es indispensable llevar el equipo).

Hotel Rancho San Miguel: $4,100 para 2 personas.

Cabañas Arcos del Sitio: $4,200 para 2 personas.

La tarifa incluye también la elevación en globo aerostático, desayuno en la Hacienda Los Dolores, taller de pan artesanal y visita guiada a un vivero.

Fotos: Elevaciones y Vuelos en Globos

Considera que ninguno de los accesos contempla transporte de la hacienda al Parque Estatal Arcos del Sitio; este corre a cargo de cada visitante.

WhatsApp: (55) 2430 6757.

[Publicidad]

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters