La UNAM puso en marcha formalmente el Campus Centro Histórico de la Ciudad de México, integrado por más de 15 edificios y recintos históricos, con el Antiguo Templo de San Agustín como sede central y con la creación del Claustro Abierto Universitario San Agustín (CAUSA), informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Durante la instalación del Consejo Directivo del nuevo campus, Lomelí aseguró que el proyecto permitirá fortalecer “el más amplio, plural e incluyente complejo corredor cultural y educativo del país”, con acceso público, abierto y gratuito.

El Antiguo Templo de San Agustín tendrá una reapertura parcial el próximo año y albergará CAUSA, un espacio en el que confluirán la docencia, la investigación y la extensión cultural, además de programas de posgrado y debates académicos.

“La creación del Campus no solo significa un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos de la Universidad, sino fortalecer su utilidad social”, afirmó el rector.

Señaló que el proyecto busca acercar el conocimiento científico, las humanidades y la cultura a los habitantes, comunidades, colectivos y visitantes del Centro Histórico de la Ciudad de México.

“En un espacio académico, incluyente y plural, fortaleceremos la accesibilidad universal, y apoyaremos la descentralización y democratización del conocimiento”, sostuvo.

[Publicidad]

Lomelí afirmó que con este nuevo campus la UNAM consolidará su presencia en la zona donde nació la institución y dará un nuevo enfoque a sus actividades educativas, culturales y de divulgación del conocimiento.

Añadió que el espacio también funcionará como un núcleo de atención comunitaria y reiteró que la cultura y la educación deben ser ejes para la transformación del país.

“Que sea un espacio de conocimiento abierto a toda la sociedad, un espacio de diálogo plural y un testimonio permanente del compromiso de nuestra Universidad con el desarrollo del país”, expresó.

[Publicidad]

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, puso en marcha el Campus UNAM Centro Histórico de la Ciudad de México (13/08/2026). Foto: UNAM

UNAM va por reforzar presencia en el Centro Histórico

Miguel Armando López Leyva, coordinador de Humanidades, señaló que el proyecto permitirá recuperar el esplendor arquitectónico del Antiguo Templo de San Agustín, inmueble que durante casi un siglo albergó a la Biblioteca Nacional de México.

Explicó que su reapertura parcial será resultado de varias décadas de trabajos de conservación, protección y restauración.

Indicó que el Centro Histórico es una zona con características sociales, culturales y educativas particulares, por lo que la UNAM busca reforzar su presencia y articular iniciativas académicas y culturales que contribuyan al desarrollo de esa área.

[Publicidad]

“La apertura parcial próxima del Claustro se suma a los esfuerzos de la UNAM por hacer asequible el acceso a la cultura y al conocimiento a miles de personas”, señaló.

Estos son los edificios del nuevo campus Centro Histórico

Alberto Sarmiento Donate, coordinador del Campus UNAM Centro Histórico y secretario técnico de su Consejo Directivo, explicó que el nuevo esquema permitirá coordinar los proyectos académicos que funcionan en los distintos inmuebles universitarios de la zona, optimizar recursos, fortalecer la interacción entre sus comunidades y proteger el patrimonio inmobiliario histórico.

Entre los espacios incluidos en el Campus se encuentran:

[Publicidad]

Antiguo Templo de San Agustín

Academia de San Carlos

Antiguo Templo de San Pedro y San Pablo

Colegio de San Ildefonso

Antiguas escuelas de Jurisprudencia y Economía y las Cárceles de la Perpetua.

También forman parte los palacios de Medicina, Minería y de la Autonomía; el Museo de la Mujer y su anexo; el Centro Cultural San Carlos; los talleres de restauración de la Facultad de Artes y Diseño; el Museo UNAM Hoy; el edificio del Protomedicato y la Secundaria Lancasteriana.

Además, se incluyen el predio de República de Bolivia, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y los talleres y bodegas del Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Con la instalación del Consejo Directivo, la Universidad Nacional formalizó así la operación del Campus UNAM Centro Histórico como un complejo académico, cultural y patrimonial abierto al público.

[Publicidad]

También te puede interesar

Universidades del Bienestar, opacidad en resultados académicos

SEP: pantallas son la causa del retroceso en comprensión lectora

[Publicidad]

Aseguran casi media tonelada de dextrosa anhidra en aduana de Manzanillo; es usada como precursor químico de drogas

em