Dejar estacionado tu auto y después no recordar el lugar donde quedó, es una situación más común de lo que parece. Para esos casos, un pequeño dispositivo como el AirTag puede ser una alternativa para encontrarlo.

Sin embargo, utilizarlo en un vehículo tiene algunas limitaciones. Hoy te presentamos sus ventajas y desventajas.

¿Cómo funciona un AirTag para localizar un auto?

El AirTag es un dispositivo de Apple diseñado para encontrar objetos personales, como una mochila, maleta o hasta un vehículo, mediante una app móvil.

Utiliza el Bluetooth para comunicarse con dispositivos cercanos y, cuando está fuera del alcance del propietario, puede aprovechar la red "Buscar" para enviar su ubicación aproximada.

Lo anterior quiere decir que no necesita estar conectado al teléfono todo el tiempo.

Y cuando otros dispositivos de Apple se encuentran cerca, pueden detectar la señal y transmitir su ubicación de manera anónima y cifrada al propietario.

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Este 2026, el fabricante californiano acaba de presentar una segunda generación del AirTag, prometiendo mayor alcance de Bluetooth y mejoras en la precisión de búsqueda.

El AirTag funciona a través del Bluetooth y la red "Buscar". Foto: Unsplash

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¿Cuáles son las ventajas de usar un AirTag en el auto?

El AirTag puede ayudarte a encontrar un auto estacionado. Desde la aplicación "Buscar" es posible consultar su última ubicación y, si estás cerca, utilizar la búsqueda de precisión en dispositivos compatibles, por ejemplo, en tu iPhone.

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Otra ventaja es que no requiere una suscripción mensual. Pero además, su tamaño compacto facilita colocarlo en el vehículo y cuenta con una batería reemplazable, por lo que no necesita recargarse de manera constante.

Asimismo, incorpora funciones de privacidad. Apple y Google emiten alertas con las que avisan cuando un dispositivo Bluetooth desconocido parece acompañar a una persona, medida diseñada para evitar el rastreo no deseado.

¿Cuáles son las desventajas de usar un AirTag en el auto?

No obstante, usar un AirTag en el auto puede tener ciertas desventajas.

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Para empezar, no debe considerarse como un dispositivo de GPS para los vehículos. ¿La razón? No transmite su ubicación constantemente; en realidad, su capacidad para actualizar la ubicación depende de la presencia de dispositivos cercanos que puedan detectar su señal.

Esto debe considerarse si se quiere usar como medida extra de seguridad. El hecho de que el AirTag muestre la ubicación del vehículo no significa que vaya a proporcionar su seguimiento en tiempo real.

Y como lo mencionamos anteriormente, debido a las medidas contra el rastreo no deseado, el dispositivo puede notificar a una persona si un AirTag que no le pertenece se mueve con ella. Aquí es cuando se emite un sonido de alerta.

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Otra de sus desventajas es que la configuración y la red "Buscar" están pensados para usuarios del ecosistema Apple. Si cuentas con un Android, no podrás aprovechar sus funciones al máximo.

Finalmente, el funcionamiento del AirTag depende de las condiciones del lugar. En una zona con muchos dispositivos, Apple puede tener más oportunidades de actualizar su ubicación; mientras que en sitios aislados podría pasar más tiempo entre una actualización y otra.

AirTag. Foto: Apple

Tu AirTag puede ser un apoyo para localizar tu auto, especialmente cuando olvidas dónde fue estacionado en una salida casual. Sin embargo, para protegerlo de delitos como el robo, lo mejor es contar con un sistema especializado.

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