El Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que personal de la Estancia Provisional de Janos, Chihuahua, detectó humo proveniente del área de alojamiento de hombres durante la media noche del pasado 12 de septiembre de 2026, que derivó en la reubicación de 33 personas en otros espacios de las instalaciones.

En un comunicado, el órgano a cargo de Sergio Salomón Céspedes garantizó que de manera inmediata se activaron los protocolos correspondientes y se evacuó a las personas extranjeras hacia un espacio abierto y seguro, “priorizando en todo momento la protección de su vida, salud e integridad”.

Además, afirmó que de manera simultánea se solicitó la intervención de cuerpos de emergencia y el apoyo de autoridades locales para atender este incidente, lo que le permitió al personal de bomberos controlar la situación y, posteriormente, realizar valoraciones médicas preventivas a las personas expuestas al humo, sin reportarse personas lesionadas.

“En la Estancia migratoria permanecen 33 personas extranjeras que fueron reubicadas temporalmente en otros espacios de las instalaciones, en condiciones de seguridad”, destacó.

De manera preliminar, reportó que el incidente pudo haber sido provocado por la vandalización de un equipo de aire acondicionado, hecho que aún tiene que ser confirmado por los dictámenes de autoridades correspondientes.

“La Oficina de Representación del INM en Chihuahua mantiene seguimiento permanente al incidente y coordinación con las autoridades correspondientes”, garantizó.

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Según el INM, la protección de la vida e integridad de las personas alojadas y del personal que labora en las instalaciones es prioridad ante cualquier contingencia.

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