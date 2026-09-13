Todo está listo para que las Chivas y los Pumas protagonicen un nuevo capítulo de su histórica rivalidad que tiene tintes de clásico. El Rebaño de Gabriel Milito se enfrenta esta noche a los Felinos de Esteban Solari sobre la cancha del estadio Akron con el objetivo de quedarse con la victoria.

El equipo rojiblanco necesita los tres puntos para llegar a 17 y escalar hasta la cima de la tabla del Apertura 2026, aprovechando la derrota (4-3) del América en el Clásico Joven.

Además, tratará de mantener su racha de imbatibilidad. No pierde un partido de Liga MX desde la Jornada 1, cuando cayó ante el Toluca. Desde entonces, cuenta con cuatro triunfos (FC Juárez, Santos, Tijuana y Atlético San Luis) y dos empates (Puebla y Pachuca).

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También buscará extender su paso positivo ante el conjunto auriazul; tiene cinco encuentros seguidos (tres victorias y dos empates) sin perder.

Jugando en condición de local, ya suma nueve partidos consecutivos sin una sola derrota, por lo que intentará conversar su dominio.

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Para los Pumas, conseguir el triunfo en el inmueble tapatío es fundamental porque le permitiría meterse en la lucha por los puestos de la Liguilla.

Incluso, las tres unidades le servirían para alcanzar al Rebaño con 14, aunque su diferencia de goles no sea tan favorable.

Ganar también sería un buen parámetro para medir en qué momento se encuentra la escuadra de Esteban Solari, sobre todo, lea confirmar que su victoria a media semana contra el León no fue un espejismo y que está lista para demostrar que puede competir por estar en la Fiesta Grande del futbol mexicano.

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Las Chivas y los Pumas protagonizan uno de los partidos más atractivos de la octava fecha del torneo y su único propósito es quedarse con la victoria para encaminarse rumbo a la pelea por el título del Apertura 2026.

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